Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном

Голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага рассказал, кого из его одноклубников – англичанина Алекса Скотта, венгра Милоша Керкеза, испанца Дина Хейсена или украинца Илью Забарного – ждет самое яркое будущее.

«Я выберу Дина, возможно, потому, что он является самым молодым. Он очень хорошо играет. В начале сезона у него не было ни одной сыгранной минуты на поле, но потом он влился в команду и сейчас играет действительно хорошо.

Ему всего 19, и он играет в Премьер-лиге на самом высоком уровне. Я думаю, что все они имеют большое будущее, но я все же выберу Хейсена», – сказал Кепа Sky Sports.

Сообщалось, что Забарный стал целью для культового клуба, где блистал украинец.