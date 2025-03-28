Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Англия
28 марта 2025, 05:45 | Обновлено 28 марта 2025, 05:50
1807
0

Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном

Вратарь Борнмута все же выбрал Дина

28 марта 2025, 05:45 | Обновлено 28 марта 2025, 05:50
1807
0
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага рассказал, кого из его одноклубников – англичанина Алекса Скотта, венгра Милоша Керкеза, испанца Дина Хейсена или украинца Илью Забарного – ждет самое яркое будущее.

«Я выберу Дина, возможно, потому, что он является самым молодым. Он очень хорошо играет. В начале сезона у него не было ни одной сыгранной минуты на поле, но потом он влился в команду и сейчас играет действительно хорошо.

Ему всего 19, и он играет в Премьер-лиге на самом высоком уровне. Я думаю, что все они имеют большое будущее, но я все же выберу Хейсена», – сказал Кепа Sky Sports.

Сообщалось, что Забарный стал целью для культового клуба, где блистал украинец.

По теме:
Арсенал – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм готов выкупить контракт тренера другого клуба Премьер-лиги
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Дин Хейсен Кепа Аррисабалага Борнмут
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
Футбол | 27 марта 2025, 15:20 0
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб

Симоне Вальдарки прокомментировал слухи относительно украинца

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 27 марта 2025, 06:20 0
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала

Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?
Футбол | 28.03.2025, 02:15
Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?
Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Футбол | 27.03.2025, 22:03
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27.03.2025, 08:45
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 1
Бокс
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
26.03.2025, 02:06 12
MMA
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 13
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
26.03.2025, 08:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем