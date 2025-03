Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (ATP 109) оказался в центре скандала на грунтовом турнире серии Челленджер в Жироне.

В матче 1/8 финала против болгарина Ильяна Радулова (ATP 537) он толкнул судью на вышке во время обсуждения судейского решения.

Инцидент произошел на решающем тай-брейке 3-го сета при счете 1:0. Линейный судья зафиксировал аут после удара Радулова, однако главный судья Али Катеби спустился, пересмотрел след от мяча и изменил решение, засчитав удар соперника как удачный.

Карреньо-Буста возмутился таким решением и вступил в словесную перепалку с арбитром, в ходе которой коснулся его груди, что выглядело как легкий толчок. Испанец настойчиво требовал вызвать супервайзера и отказывался продолжать игру, пока тот не появился. После 10-минутной дискуссии было принято решение переиграть розыгрыш.

Карреньо-Буста выиграл не только этот очко, но и весь матч против Радулова – 6:2, 5:7, 7:6 (7:4). В четвертьфинале на следующий день он проиграл хорвату Марину Чиличу – 2:6, 4:6.

ВИДЕО. Толкнул судью на вышке. Испанский теннисист устроил скандал в Жироне

After over 10 minutes discussion with umpire and supervisor they decided to replay the point. Busta said “I want this guy out of Girona” Point below. 🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/FNrLWm0b9I

Should Pablo Carreno Busta have been disqualified for pushing umpire Ali Katebi in his match vs Iliyan Radulov in Girona?



Line judge called a ball out in tiebreak, but umpire checked the mark and ruled it in. Busta argued & pushed the umpire while shouting for the supervisor. pic.twitter.com/M7zxxA4hPi