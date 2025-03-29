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  4. ВИДЕО. Толкнул судью на вышке. Испанский теннисист устроил скандал в Жироне
ATP
29 марта 2025, 17:43 | Обновлено 29 марта 2025, 18:02
234
0

ВИДЕО. Толкнул судью на вышке. Испанский теннисист устроил скандал в Жироне

Пабло Карреньо-Буста в итоге выиграл у болгарина Илияна Радулова

29 марта 2025, 17:43 | Обновлено 29 марта 2025, 18:02
234
0
ВИДЕО. Толкнул судью на вышке. Испанский теннисист устроил скандал в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Карреньо-Буста

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (ATP 109) оказался в центре скандала на грунтовом турнире серии Челленджер в Жироне.

В матче 1/8 финала против болгарина Ильяна Радулова (ATP 537) он толкнул судью на вышке во время обсуждения судейского решения.

Инцидент произошел на решающем тай-брейке 3-го сета при счете 1:0. Линейный судья зафиксировал аут после удара Радулова, однако главный судья Али Катеби спустился, пересмотрел след от мяча и изменил решение, засчитав удар соперника как удачный.

Карреньо-Буста возмутился таким решением и вступил в словесную перепалку с арбитром, в ходе которой коснулся его груди, что выглядело как легкий толчок. Испанец настойчиво требовал вызвать супервайзера и отказывался продолжать игру, пока тот не появился. После 10-минутной дискуссии было принято решение переиграть розыгрыш.

Карреньо-Буста выиграл не только этот очко, но и весь матч против Радулова – 6:2, 5:7, 7:6 (7:4). В четвертьфинале на следующий день он проиграл хорвату Марину Чиличу – 2:6, 4:6.

ВИДЕО. Толкнул судью на вышке. Испанский теннисист устроил скандал в Жироне

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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