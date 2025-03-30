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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 04:05 | Обновлено 30 марта 2025, 04:27
25
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»

«Оболонь» уступила »Шахтеру»

30 марта 2025, 04:05 | Обновлено 30 марта 2025, 04:27
25
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом не доволен, но игрой – да»
ФК Оболонь

Главный тренер «Оболонни» Сергей Шищенко прокомментировал поражение от «Шахтера» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сергей Юрьевич, это был боевой, очень непростой поединок. Прокомментируйте его, пожалуйста.

– Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем - это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что «Шахтер» будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача была - не дать флангам работать, не позволить Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет.

Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен.

– Вы рассчитывали на другой результат?

– Да, мы могли переломить ход игры. У нас были моменты, мы старались использовать стандартные положения, над которыми много работали. Было несколько возможностей сравнять счет, что могло изменить ход матча. Если бы забили, игра пошла бы иначе.

– Какой была ваша тактическая схема на этот матч?

– Мы выбрали систему с тремя центральными защитниками, чтобы обеспечить ширину и активную игру между линиями. Старались использовать слабые места «Шахтера» на флангах. В защите мы действовали в пять защитников, но в атаке переходили на другие варианты, чтобы создавать моменты. Важно было играть агрессивно и пользоваться быстрыми атаками.

– Вы знали, что у «Шахтера» не будет играть Матвиенко. Планировали воспользоваться этим?

– Да, мы понимали, что Матвиенко пропускает матч, и учитывали это при подготовке. Однако решающим фактором является качество действий на поле. Мы имели пространство, моменты, но нужно было лучше завершать атаки.

– В конце матча у вас был момент, когда мяч едва не оказался в воротах «Шахтера». Если бы забили, могли бы перевернуть ход игры?

– Да, у нас были шансы при счете 1:0. Мы работали над стандартами и могли использовать одну-две возможности. Если бы сравняли счет, игра могла бы пойти по-другому. Но в концовке мы рисковали, и «Шахтер» воспользовался этим.

– Следующая игра против «Ингульца». Как будет готовиться команда?

– У нас впереди две важные игры - «Ингулец» и «Черноморец». Мы будем анализировать соперников, строить тренировочный процесс под них. Есть немного времени на отдых, а потом начнем активную подготовку.

– Есть ли информация, где состоится матч?

– Пока что точной информации нет. На следующей неделе станет известно, где мы будем играть.

– Не было ли мысли сыграть в более защитный футбол?

– Мы играли с пятью защитниками на протяжении всего матча. Но старались выше подниматься, используя контратаки. В некоторых эпизодах хотелось большей агрессии, более быстрого перехода из обороны в атаку.

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Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
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