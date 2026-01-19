Ванат и Цыганков временно покинули Испанию и отправились в другую страну

Игроки сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – решили вз»ять небольшой отдых в перерывами между матчами чемпионата Испании.

Футболисты «Жироны» временно покинули Испанию и отправились в соседнюю Андорру, где посетили Сольдеу (Soldeu). Это известный горнолыжный небольшой город-курорт, расположенный в Пиренейских горах.

Живописный Сольдеу находится на высоте 1 710 метров над уровнем моря, а верхняя граница района для лыжного катания достигает высоты 2 580 метров.

Фото с отдыха Ванат и Цыганков опубликовали в социальных сетях. Украинские футболисты находились в Андорре со своими вторыми половинками, а Виктор еще и с сыном.

«Жирона» набрала 24 балла и постепенно выбралась из кризиса – команда Мичела ранее находилась в зоне вылета, но теперь поднялась на десятую позицию. В следующем матче, который состоится 26 января, каталонский клуб сыграет против «Хетафе».