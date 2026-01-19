ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок

Футболист был арестован по подозрению в нападении после инцидента во время матча любительской лиги Уэльса, видео которого стало вирусным в соцсетях.

Игрок «Треддур Бэй» ударил соперника из «Портмадог ФК» локтем в подбородок во время паузы в игре, после чего пострадавший упал на газон.

Оба клуба выступают в третьем дивизионе валлийского футбола, где играют любительские и полупрофессиональные команды.

Полиция Северного Уэльса подтвердила, что задержала 35-летнего мужчину и начала расследование. Он остается под стражей.

Клуб «Треддур Бэй» после внеочередного собрания объявил о немедленном расторжении контракта с игроком, извинившись перед соперником и футбольным сообществом? и подчеркнув, что не приемлет насилие.

В полиции добавили, что расследование продолжается, и призвали общественность не спекулировать на теме инцидента.