Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
Другие новости
19 января 2026, 01:57 | Обновлено 19 января 2026, 02:00
65
0

ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок

Футболист арестован в Уэльсе после вирусного видео с нападением на соперника

19 января 2026, 01:57 | Обновлено 19 января 2026, 02:00
65
0
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист был арестован по подозрению в нападении после инцидента во время матча любительской лиги Уэльса, видео которого стало вирусным в соцсетях.

Игрок «Треддур Бэй» ударил соперника из «Портмадог ФК» локтем в подбородок во время паузы в игре, после чего пострадавший упал на газон.

Оба клуба выступают в третьем дивизионе валлийского футбола, где играют любительские и полупрофессиональные команды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Полиция Северного Уэльса подтвердила, что задержала 35-летнего мужчину и начала расследование. Он остается под стражей.

Клуб «Треддур Бэй» после внеочередного собрания объявил о немедленном расторжении контракта с игроком, извинившись перед соперником и футбольным сообществом? и подчеркнув, что не приемлет насилие.

В полиции добавили, что расследование продолжается, и призвали общественность не спекулировать на теме инцидента.

По теме:
ФОТО. Известная блогерка «ездит» на футболисте Динамо
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы
видео скандал lifestyle чемпионат Уэльса по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футбол | 19 января 2026, 01:32 0
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе

Вивчаренко назвал врача, к которому боится заходить

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 18.01.2026, 19:44
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем