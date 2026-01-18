Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете

Именитая 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 576) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде американка в трех сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 68) за 2 часа и 19 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Винус Уильямс (США) [WC] – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

В решающей партии Винус побеждала 4:0 с двумя брейками, но растеряла преимущество и покинула мейджор.

Уильямс-старшая, которая играла в финалах Aus Open в 2003 и 2017 годах, была близка к первой победе в основе турниров Grand Slam с 2021 года.

Данилович во втором круге слэма в Мельбурне встретится либо с Коко Гауфф, либо с Камиллой Рахимовой.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

