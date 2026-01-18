Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Australian Open
18 января 2026, 15:20 |
403
2

Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете

Винус Уильямс была близка к победе над Ольгой Данилович в поединке 1/64 финала

18 января 2026, 15:20 |
403
2 Comments
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Именитая 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 576) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде американка в трех сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 68) за 2 часа и 19 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Винус Уильямс (США) [WC] – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

В решающей партии Винус побеждала 4:0 с двумя брейками, но растеряла преимущество и покинула мейджор.

Уильямс-старшая, которая играла в финалах Aus Open в 2003 и 2017 годах, была близка к первой победе в основе турниров Grand Slam с 2021 года.

Данилович во втором круге слэма в Мельбурне встретится либо с Коко Гауфф, либо с Камиллой Рахимовой.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча
Винус Уильямс Ольга Данилович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Теннис | 18 января 2026, 05:05 0
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча

Маркета Вондроушова не сыграет с Баптист, чешку заменила Таунсенд

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 10:13 16
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17.01.2026, 13:55
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18.01.2026, 12:40
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
45 лет...какая молодец.Хотя может ещё кое-кого из молодых погонять.
Ответить
0
Fdail
Старенька вже , не вистачає сил Вінус дотиснути. Хоча грали абсолютно на рівних, що каже або про захмарний рівень гри сестер у свій час , або про слабкий рівень сьогодення.
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 2
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем