Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

Футболист киевского «Динамо» Роман Саленко, сын легенды клуба Олега Саленко, проведет вторую часть чемпионата Украины в луганской «Заре».

Как стало известно источнику, после разговора главного тренера бело-синих Игоря Костюка с самим футболистом стороны пришли к общему решению – Саленку пока лучше играть за другой клуб УПЛ и набираться опыта.

В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей за «Зарю», в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Вторую часть сезона за «Зарю» также отыграет Навин Малыш.

