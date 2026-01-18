Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян
Футболист киевского «Динамо» Роман Саленко, сын легенды клуба Олега Саленко, проведет вторую часть чемпионата Украины в луганской «Заре».
Как стало известно источнику, после разговора главного тренера бело-синих Игоря Костюка с самим футболистом стороны пришли к общему решению – Саленку пока лучше играть за другой клуб УПЛ и набираться опыта.
В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей за «Зарю», в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Вторую часть сезона за «Зарю» также отыграет Навин Малыш.
.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции