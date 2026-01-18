Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 23:02 |
1418
0

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

ФК Динамо. Роман Саленко

Футболист киевского «Динамо» Роман Саленко, сын легенды клуба Олега Саленко, проведет вторую часть чемпионата Украины в луганской «Заре».

Как стало известно источнику, после разговора главного тренера бело-синих Игоря Костюка с самим футболистом стороны пришли к общему решению – Саленку пока лучше играть за другой клуб УПЛ и набираться опыта.

В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей за «Зарю», в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Вторую часть сезона за «Зарю» также отыграет Навин Малыш.

.

Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Роман Саленко Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
