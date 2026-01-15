Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 07:02 |
849
0

Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ

Саленко и Малыш поедут на сборы вместе с «Зарей»

15 января 2026, 07:02 |
849
0
Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
ФК Динамо. Роман Саленко

Киевское «Динамо» решило не возвращать из аренды у луганской «Зари» двух своих футболистов – Романа Саленко и Навина Малыша.

Оба игрока продолжат свое развитие в «Заре» и поедут с командой на зимний сбор, а затем проведут вторую часть сезона.

В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В активе Малыша восемь поединков – ноль результативных действий.

Свой первый контрольный матч на зарубежных сборах подопечные Виктора Скрипника проведут 17 января.

По теме:
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо
Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Навин Малыш Роман Саленко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14 января 2026, 16:49 22
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»

Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
Футбол | 15.01.2026, 00:12
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Футбол | 15.01.2026, 06:23
Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 19
Биатлон
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 5
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 25
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 105
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем