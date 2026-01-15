Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ

Киевское «Динамо» решило не возвращать из аренды у луганской «Зари» двух своих футболистов – Романа Саленко и Навина Малыша.

Оба игрока продолжат свое развитие в «Заре» и поедут с командой на зимний сбор, а затем проведут вторую часть сезона.

В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В активе Малыша восемь поединков – ноль результативных действий.

Свой первый контрольный матч на зарубежных сборах подопечные Виктора Скрипника проведут 17 января.