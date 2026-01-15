Украина. Премьер лига15 января 2026, 07:02 |
Два футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Саленко и Малыш поедут на сборы вместе с «Зарей»
15 января 2026, 07:02
Киевское «Динамо» решило не возвращать из аренды у луганской «Зари» двух своих футболистов – Романа Саленко и Навина Малыша.
Оба игрока продолжат свое развитие в «Заре» и поедут с командой на зимний сбор, а затем проведут вторую часть сезона.
В первой половине сезона Саленко провел 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В активе Малыша восемь поединков – ноль результативных действий.
Свой первый контрольный матч на зарубежных сборах подопечные Виктора Скрипника проведут 17 января.
