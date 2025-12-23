Динамо усилит состав игроками U-19 и планирует вернуть двоих футболистов

Киевское «Динамо» определилось с приоритетами во время зимнего трансферного окна и не собирается делать необдуманных подписаний. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

«Бело-синие» прекратили борьбу в Лиге конференций и серьезно ухудшили свои шансы в борьбе за титул чемпиона Украины. По этой причине в клубе не видят смысла подписывать новых игроков.

Главный тренер Игорь Костюк планирует предоставить шанс многим талантливым футболистов из U-19, которые смогут проявить себя во время учебно-тренировочных сборов. Это и будет главным усилением для «Динамо».

Кроме того, существует вероятность, что в Киев вернутся опорный полузащитник Навин Малыш и центральный полузащитник Роман Саленко, которые играют в составе луганской «Зари» на правах аренды.

Малыш сыграл восемь матчей, в активе Саленко – 14 проведенных игр (один гол, один ассист). «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидеров на девять баллов.