Инсайдер сообщил детали перехода Зинченко в чемпионат Нидерландов

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета «Аякса».

29-летний футболист играл в нынешнем сезоне за «Ноттингем», однако потерял доверие со стороны главного тренера Шона Дайча. «Канониры» решили отозвать игрока и отправить в очередную аренду за пределы Туманного Альбиона.

Инсайдер Марк Вервей сообщил детали будущего перехода: Зинченко останется в Амстердаме до завершения сезона 2025/26, все финансовые издержки возложены на «Аякс».

Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского клуба Фред Грим уверен, что приход украинского защитника добавит команде опыта и позволит улучшить результаты в нынешнем сезоне.

«Аякс» набрал 34 балла и разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая «Фейеноорду» (36 очков) и ПСВ (52 балла).