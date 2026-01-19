Инсайдер сообщил детали перехода Зинченко в чемпионат Нидерландов
«Аякс» арендует защитника на полгода и будет покрывать всю зарплату футболиста
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета «Аякса».
29-летний футболист играл в нынешнем сезоне за «Ноттингем», однако потерял доверие со стороны главного тренера Шона Дайча. «Канониры» решили отозвать игрока и отправить в очередную аренду за пределы Туманного Альбиона.
Инсайдер Марк Вервей сообщил детали будущего перехода: Зинченко останется в Амстердаме до завершения сезона 2025/26, все финансовые издержки возложены на «Аякс».
Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского клуба Фред Грим уверен, что приход украинского защитника добавит команде опыта и позволит улучшить результаты в нынешнем сезоне.
«Аякс» набрал 34 балла и разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая «Фейеноорду» (36 очков) и ПСВ (52 балла).
BREAKING: #Ajax hoopt linksback #Zinchenko binnen te halen.— Mike Verweij (@MikeVerweij) January 18, 2026
🗣️ club met #Arsenal op details na akkoord over (ver)huur van half jaar.
⚽️ aanvoerder van Oekraïne 🇺🇦 brengt ervaring die Grim zoekt.
💰 deal tussen clubs door Nathan van Kooperen.https://t.co/p3I6N0YHgW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о юной надежде «Ювентуса»
Пап Тиав сбежал от журналистов