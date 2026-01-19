Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Инсайдер сообщил детали перехода Зинченко в чемпионат Нидерландов
Англия
19 января 2026, 10:29
Инсайдер сообщил детали перехода Зинченко в чемпионат Нидерландов

«Аякс» арендует защитника на полгода и будет покрывать всю зарплату футболиста

Инсайдер сообщил детали перехода Зинченко в чемпионат Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета «Аякса».

29-летний футболист играл в нынешнем сезоне за «Ноттингем», однако потерял доверие со стороны главного тренера Шона Дайча. «Канониры» решили отозвать игрока и отправить в очередную аренду за пределы Туманного Альбиона.

Инсайдер Марк Вервей сообщил детали будущего перехода: Зинченко останется в Амстердаме до завершения сезона 2025/26, все финансовые издержки возложены на «Аякс».

Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского клуба Фред Грим уверен, что приход украинского защитника добавит команде опыта и позволит улучшить результаты в нынешнем сезоне.

«Аякс» набрал 34 балла и разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая «Фейеноорду» (36 очков) и ПСВ (52 балла).

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Spaceman
Аякс попав..Не повезло, шкода Аякс
