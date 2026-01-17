Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Бывшие динамовцы Сергей Рыбалка и Артем Милевский устроили драку во время матча медиалиги.

Неприятный эпизод произошел в игре между командами Ruh Media Team и Ignis. Сначала между футболистами вспыхнул словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. Инцидент зафиксировали на видео, которое быстро разошлось по соцсетям, а успокаивать игроков пришлось их партнерам.

Впоследствии Артем Милевский, игрок Ignis, прокомментировал драку и рассказал, что от Рыбалки ему досталось по уху. Также бывший футболист признался, что рассматривает карьеру тренера.

«Сегодня я не выходил на поле, но немного досталось по уху, бл**ь. Я поддерживал команду и продолжаю это делать. В конце концов ребята меня услышали – и это для меня самое главное, мое личное достижение. Возможно, в будущем стану тренером. Спасибо ребятам, большое спасибо», — заявил Милевский.