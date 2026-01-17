Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 21:18
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

17 января 2026, 21:18 |
6 Comments
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Instagram. Артем Милевский

Бывшие динамовцы Сергей Рыбалка и Артем Милевский устроили драку во время матча медиалиги.

Неприятный эпизод произошел в игре между командами Ruh Media Team и Ignis. Сначала между футболистами вспыхнул словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. Инцидент зафиксировали на видео, которое быстро разошлось по соцсетям, а успокаивать игроков пришлось их партнерам.

Впоследствии Артем Милевский, игрок Ignis, прокомментировал драку и рассказал, что от Рыбалки ему досталось по уху. Также бывший футболист признался, что рассматривает карьеру тренера.

«Сегодня я не выходил на поле, но немного досталось по уху, бл**ь. Я поддерживал команду и продолжаю это делать. В конце концов ребята меня услышали – и это для меня самое главное, мое личное достижение. Возможно, в будущем стану тренером. Спасибо ребятам, большое спасибо», — заявил Милевский.

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
МИХАЙЛЕНКО: «Есть моменты, где тяжелее, чем обычно. Без этого вообще никак»
ВИРТ: «Этот чемпионат – вообще трэш»
Дмитрий Олийченко
Комментарии 6
OKs100
Будущий тренер Динамо. 
+6
Oleksandr Uskov
Интересно это в каком будущем ? Миле уже 41 , во сколько он собирается начинать спортивное образование ?
0
Falko
Тренером із боксу? Рибалку в асистенти поклич )
0
