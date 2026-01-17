Бывшие футболисты киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский устроили драку во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis и быстро получил огласку в сети. На кадрах видно, как между экс-динамовцами вспыхнул сначала словесный конфликт, переросший в драку, после чего к ним пришлось вмешаться партнерам по команде.

Причины инцидента пока официально не комментируются.

Милевский является футболистом команды Ignis, а Сергей Рыбалка недавно стал тренером Ruh Media Team.

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины