  4. ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 16:13 |
Драку устроили Милевский и Сергей Рыбалка

17 января 2026, 16:13 |
Instagram. Сергей Рыбалка и Артем Милевский

Бывшие футболисты киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский устроили драку во время матча медиалиги.

Инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis и быстро получил огласку в сети. На кадрах видно, как между экс-динамовцами вспыхнул сначала словесный конфликт, переросший в драку, после чего к ним пришлось вмешаться партнерам по команде.

Причины инцидента пока официально не комментируются.

Милевский является футболистом команды Ignis, а Сергей Рыбалка недавно стал тренером Ruh Media Team.

