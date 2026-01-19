Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 января 2026, 11:17 | Обновлено 19 января 2026, 11:40
Главные новости за 18 января на Sport.ua

Скандал на КАН, ассист Зубкова, успех Миколенко, Гуцуляк поехал на сборы
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 января.

1A. Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир

1B. Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Назначен пенальти для Марокко, это повлекло беспорядки на трибунах

2A. Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу
Победу «ирискам» принес Тьерно Барри

2B. Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился 2:1 в пользу хозяев

2C. Первый гол Фюллькруга в Италии. Милан вырвал победу у аутсайдера Серии A
Россонери переиграли Лечче со счетом 1:0 в 21-м туре чемпионата Италии

3A. С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор
Украинский вингер отдал ассист в компенсированное время

3B. ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
Украинский вингер помог «Трабзонспору» одолеть «Коджаэлиспор»

4A. Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Украинский фулбек может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе»

4B. Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

5A, ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
Руслан Бабенко получил соглашение до 2027 года

5B. «Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Алексей присоединился к Полесью в Испании

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер защитника
Криворожский клуб усилил Джозеф Джонс из Панамы

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Клаудио Эчеверри сменил клубную прописку

7. Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Юлия уступила Айле Томлянович на старте основной сетки мейджора в Мельбурне

8A. Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Кристина сделала яркий рывок в Рупольдинге

8B. Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции

8C. Историческая победа француженки, борьба за золото и неудержимый Понсилуома
Заключительные гонки пятого этапа КМ в олимпийском сезоне

9. Трофей для Воина. Кайрен Уилсон выиграл снукерный Мастерс в Лондоне
50-летний шотландский ветеран Джон Хиггинс проиграл в финале

10. Футбол под аккомпанемент LEGO. Что Лиам Росеньор уже привнес в Челси
Нового наставника нельзя назвать тактическим гиком, он силен в других аспектах

Шоу Магучих, ассист Судакова, дерби Манчестера, драка Рыбалки и Милевского
Победный дубль Ваната, жребий Лиги конференций, медали Тарасюк и Приходько
Успех Барселоны, минус 17 в гандболе, 17 место в эстафете, жребий Aus Open
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
