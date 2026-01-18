ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер защитника
Криворожский клуб усилил Джозеф Джонс
Панамский защитник Джозеф Джонс перебрался из панамского «Пласа Амадор» в «Кривбасс». Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Срок соглашения между 20-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на четыре года.
В текущем сезоне Джозеф Джонс провел всего четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» почти завершил трансфер центрального защитника.
