ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 21:04 | Обновлено 18 января 2026, 21:33
Криворожский клуб усилил Джозеф Джонс

ФК Кривбасс. Джозеф Джонс

Панамский защитник Джозеф Джонс перебрался из панамского «Пласа Амадор» в «Кривбасс». Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Срок соглашения между 20-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Джозеф Джонс провел всего четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» почти завершил трансфер центрального защитника.

Даниил Кирияка
