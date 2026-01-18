С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор
Украинский вингер отдал ассист в компенсированное время
В воскресенье, 18 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Коджаэлиспор» и «Трабзонспор».
Поединок принимал стадион «Коджаэли». СТартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости вырвали три очка в компенсированное время, а победный ассист отдал украинский вингер Александр Зубков. Полный матч в составе «Трабзонспора» также провел украинец Арсений Батагов.
«Трабзонспор» с 28 баллами занимает третьем место таблицы. «Коджалиспор» с 23 очками – девятый.
Чемпионат Турции. 18-й тур
Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2
Голы: Петкович, 18 – Аугусто, 44, Мучи, 90+1
🤫 O isterse atar…— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 18, 2026
𝐸𝑟𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑀𝑢𝑐̧𝑖 | #10 pic.twitter.com/pOEc9S5Bsv
⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 18, 2026
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor #KSvTS pic.twitter.com/DGKTKDTqJg
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ротация может случиться на тренерском мостике чемпиона АПЛ
Тренер – об усилении каталонского клуба
17.01🅰️Судаков
18.01🅰️Зубков
Вже третій день поспіль. І бажаємо українцям так щодня запалювати в Європі!💪🇺🇦