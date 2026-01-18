Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор
Чемпионат Турции
Коджаелиспор
18.01.2026 16:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор
Турция
18 января 2026, 18:11 | Обновлено 18 января 2026, 18:19
159
1

С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор

Украинский вингер отдал ассист в компенсированное время

18 января 2026, 18:11 | Обновлено 18 января 2026, 18:19
159
1 Comments
С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

В воскресенье, 18 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Коджаэлиспор» и «Трабзонспор».

Поединок принимал стадион «Коджаэли». СТартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вырвали три очка в компенсированное время, а победный ассист отдал украинский вингер Александр Зубков. Полный матч в составе «Трабзонспора» также провел украинец Арсений Батагов.

«Трабзонспор» с 28 баллами занимает третьем место таблицы. «Коджалиспор» с 23 очками – девятый.

Чемпионат Турции. 18-й тур

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2

Голы: Петкович, 18 – Аугусто, 44, Мучи, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Казим Олаигбе.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Коджаелиспор), асcист Тайфур Бингёль.
Коджаэлиспор Трабзонспор Александр Зубков Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
Montreal Fan
16.01⚽⚽Ванат
17.01🅰️Судаков
18.01🅰️Зубков
Вже третій день поспіль. І бажаємо українцям так щодня запалювати в Європі!💪🇺🇦
Ответить
0
