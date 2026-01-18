С голевой передачей Зубкова. Трабзонспор в гостях одолел Коджаэлиспор

В воскресенье, 18 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Коджаэлиспор» и «Трабзонспор».

Поединок принимал стадион «Коджаэли». СТартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Гости вырвали три очка в компенсированное время, а победный ассист отдал украинский вингер Александр Зубков. Полный матч в составе «Трабзонспора» также провел украинец Арсений Батагов.

«Трабзонспор» с 28 баллами занимает третьем место таблицы. «Коджалиспор» с 23 очками – девятый.

Чемпионат Турции. 18-й тур

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2

Голы: Петкович, 18 – Аугусто, 44, Мучи, 90+1