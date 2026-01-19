Коджаелиспор

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Турции 2025/26
18 января Трабзонспор переиграл команду Коджаэлиспор со счетом 2:1 в выездном матче 18-го тура чемпионата Турции 2025/26.
Победу для Трабзонспора на 90+1-й минут вырвал Эрнест Мучи. А ассист на него отдал украинский вингер Александр Зубков.
В составе гостей все 90 минут отыграл украинский защитник Арсений Батагов. Даниил Сикан остался вне заявки.
В резерве весь поединок просидел центрбек Коджаэлиспора Александр Сирота.
Чемпионат Турции 2025/26. 18-й тур, 18 января
Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2
Голы: Петкович, 18 – Фелипе Аугусто, 44, Мучи, 90+1
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:2 Мучи, 90+1 мин. (ассист Зубкова)
События матча
