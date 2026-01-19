Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов
Чемпионат Турции
Коджаелиспор
18.01.2026 16:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор
Турция
19 января 2026, 01:49 | Обновлено 19 января 2026, 01:59
13
1

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Турции 2025/26

1 Comments
Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января Трабзонспор переиграл команду Коджаэлиспор со счетом 2:1 в выездном матче 18-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Победу для Трабзонспора на 90+1-й минут вырвал Эрнест Мучи. А ассист на него отдал украинский вингер Александр Зубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе гостей все 90 минут отыграл украинский защитник Арсений Батагов. Даниил Сикан остался вне заявки.

В резерве весь поединок просидел центрбек Коджаэлиспора Александр Сирота.

Чемпионат Турции 2025/26. 18-й тур, 18 января

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2

Голы: Петкович, 18 – Фелипе Аугусто, 44, Мучи, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:2 Мучи, 90+1 мин. (ассист Зубкова)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Казим Олаигбе.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Коджаелиспор), асcист Тайфур Бингёль.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
gusev80 .
ну Зубков практически и сделал в одиночку этот гол, оставалось только ногу подставить 
