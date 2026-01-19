Коджаелиспор

18 января Трабзонспор переиграл команду Коджаэлиспор со счетом 2:1 в выездном матче 18-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Победу для Трабзонспора на 90+1-й минут вырвал Эрнест Мучи. А ассист на него отдал украинский вингер Александр Зубков.

В составе гостей все 90 минут отыграл украинский защитник Арсений Батагов. Даниил Сикан остался вне заявки.

В резерве весь поединок просидел центрбек Коджаэлиспора Александр Сирота.

Чемпионат Турции 2025/26. 18-й тур, 18 января

Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2

Голы: Петкович, 18 – Фелипе Аугусто, 44, Мучи, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:2 Мучи, 90+1 мин. (ассист Зубкова)