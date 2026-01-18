Зубков сделал ассист. Только у одного украинца больше в чемпионате Турции

Александр Зубков отличился 7-м ассистом по Трабзонспору в чемпионате Турции.

Произошло это в матче в выездном матче 18-го тура, в котором результативная передача украинца на последних минутах помогла его команде победить Коджаэлиспор со счетом 2:1.

Зубков сравнялся с Сергеем Рыбалкой и Юрием Шелепницким по количеству ассистов в Суперлиге (по 7).

Только у одного украинского футболиста было большее количество – Николай Морозюк (8).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

8 – Николай Морозюк (Ризеспор)

7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

7 – Александр Зубков (Трабзонспор)

6 – Сергей Ребров (Фенербахче)

3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)

3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)

3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

2 – Александр Кучер (Кайсериспор)

1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)

1 – Артём Милевский (Газиантепспор)

1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

1 – Сергей Гусев (Алтай)

1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор