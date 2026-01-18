Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Зубков сделал ассист. Только у одного украинца больше в чемпионате Турции

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в турецкой Суперлиге

Зубков сделал ассист. Только у одного украинца больше в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков отличился 7-м ассистом по Трабзонспору в чемпионате Турции.

Произошло это в матче в выездном матче 18-го тура, в котором результативная передача украинца на последних минутах помогла его команде победить Коджаэлиспор со счетом 2:1.

Зубков сравнялся с Сергеем Рыбалкой и Юрием Шелепницким по количеству ассистов в Суперлиге (по 7).

Только у одного украинского футболиста было большее количество – Николай Морозюк (8).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

  • 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
  • 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
  • 7 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
  • 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
  • 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
  • 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
  • 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 1 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 41 матч (33 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 7 ассистов (7 – Суперлига)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
