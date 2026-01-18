Зубков сделал ассист. Только у одного украинца больше в чемпионате Турции
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в турецкой Суперлиге
Александр Зубков отличился 7-м ассистом по Трабзонспору в чемпионате Турции.
Произошло это в матче в выездном матче 18-го тура, в котором результативная передача украинца на последних минутах помогла его команде победить Коджаэлиспор со счетом 2:1.
Зубков сравнялся с Сергеем Рыбалкой и Юрием Шелепницким по количеству ассистов в Суперлиге (по 7).
Только у одного украинского футболиста было большее количество – Николай Морозюк (8).
Ассисты украинцев в чемпионате Турции
- 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 7 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
- 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
- 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
- 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
- 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
- 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 1 – Сергей Гусев (Алтай)
- 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
- 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 41 матч (33 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 7 ассистов (7 – Суперлига)
