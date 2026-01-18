Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
Турция
18 января 2026, 18:04 | Обновлено 18 января 2026, 18:13
ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции

Украинский вингер помог «Трабзонспору» одолеть «Коджаэлиспор»

18 января 2026, 18:04 | Обновлено 18 января 2026, 18:13
ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Алекандр Зубков отличился победным ассистом в чемпионате Турции.

Случилось это в поединке 18-го тура турецкого первенства, в котором «Коджаэлиспор» дома принимал Зубкова и компанию.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+1-й минуте при счете 1:1 украинский вингер отдал победный ассист на Мучи. В текущем сезоне Зубков успел отличиться уже двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции

Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Коджаэлиспор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
