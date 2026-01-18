ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
Украинский вингер помог «Трабзонспору» одолеть «Коджаэлиспор»
Украинский вингер «Трабзонспора» Алекандр Зубков отличился победным ассистом в чемпионате Турции.
Случилось это в поединке 18-го тура турецкого первенства, в котором «Коджаэлиспор» дома принимал Зубкова и компанию.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 90+1-й минуте при счете 1:1 украинский вингер отдал победный ассист на Мучи. В текущем сезоне Зубков успел отличиться уже двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.
❗️ ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
🤫 O isterse atar…— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 18, 2026
𝐸𝑟𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑀𝑢𝑐̧𝑖 | #10 pic.twitter.com/pOEc9S5Bsv
