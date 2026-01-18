ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании нового контракта с полузащитником и капитаном команды Русланом Бабенко.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.

«ФК «Полесье» искренне желает капитану команды Руслану Бабенко новых достижений, стабильной и вдохновенной игры, ярких матчей и важных побед в составе нашей команды. Пусть лидерские качества, футбольный интеллект и уверенные действия в центре поля ведут «Полесье» вперед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Руслан Бабенко за время выступлений в составе «Полесья» провел 58 матчей во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич принял неожиданное решение в отношении Алексея Гуцуляка.