Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 17:18 |
1497
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды

Руслан Бабенко получил соглашение до 2027 года

18 января 2026, 17:18 |
1497
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании нового контракта с полузащитником и капитаном команды Русланом Бабенко.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.

«ФК «Полесье» искренне желает капитану команды Руслану Бабенко новых достижений, стабильной и вдохновенной игры, ярких матчей и важных побед в составе нашей команды. Пусть лидерские качества, футбольный интеллект и уверенные действия в центре поля ведут «Полесье» вперед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Руслан Бабенко за время выступлений в составе «Полесья» провел 58 матчей во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич принял неожиданное решение в отношении Алексея Гуцуляка.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с сыном Диего Симеоне
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Металлист 1925 нацелен на подписание украинского голкипера из-за границы
Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии
Футбол | 18 января 2026, 15:58 0
ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии
ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии

Руслан Выдыш помог «Генту U-23» зароботать три пункта

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18 января 2026, 04:02 18
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Бокс | 17.01.2026, 18:46
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18.01.2026, 12:40
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем