ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании аргентинского полузащитника английского «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.

Отмечается, что 20-летний футболист будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Интересно, что первую часть сезона Клаудио Эчеверри провел в леверкузенском «Байере», но зимой был отозван обратно в Манчестер из-за недостаточной игровой практики.

В сезоне 2025/26 Клаудио Эчеверри на правах аренды провел 11 матчей за «Байер», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.