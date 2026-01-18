ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Клаудио Эчеверри сменил клубную прописку
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании аргентинского полузащитника английского «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.
Отмечается, что 20-летний футболист будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.
Интересно, что первую часть сезона Клаудио Эчеверри провел в леверкузенском «Байере», но зимой был отозван обратно в Манчестер из-за недостаточной игровой практики.
В сезоне 2025/26 Клаудио Эчеверри на правах аренды провел 11 матчей за «Байер», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
👋 BENVINGUT ECHEVERRI— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2026
🔗 https://t.co/jjA25Q9mOO pic.twitter.com/qzUXNiA43g
