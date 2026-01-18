Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Испания
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити

Клаудио Эчеверри сменил клубную прописку

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
ФК Жирона. Клаудио Эчеверри

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании аргентинского полузащитника английского «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.

Отмечается, что 20-летний футболист будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до завершения нынешней кампании.

Интересно, что первую часть сезона Клаудио Эчеверри провел в леверкузенском «Байере», но зимой был отозван обратно в Манчестер из-за недостаточной игровой практики.

В сезоне 2025/26 Клаудио Эчеверри на правах аренды провел 11 матчей за «Байер», отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Клаудио Эчеверри Манчестер Сити Жирона аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
