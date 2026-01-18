Культовый клуб работает над подписанием Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает De Teelegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб надеется подписать 29-летнего украинца. «Аякс» контактирует с агентом игрока. Сам Зинченко, кажется открыт к переходу. Фулбек станет свободным агентом летом 2026 года и в Нидерландах намерены подписать его на долгий срок.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищает цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий.

По информации СМИ, «лесники» намерены преждевременно разорвать арендное соглашение.