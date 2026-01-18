Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Украинский фулбек может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе»
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает De Teelegraaf.
По информации источника, амстердамский клуб надеется подписать 29-летнего украинца. «Аякс» контактирует с агентом игрока. Сам Зинченко, кажется открыт к переходу. Фулбек станет свободным агентом летом 2026 года и в Нидерландах намерены подписать его на долгий срок.
В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищает цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий.
По информации СМИ, «лесники» намерены преждевременно разорвать арендное соглашение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 января и начнется в 19:00 по Киеву
Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком