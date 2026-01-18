Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Нидерланды
18 января 2026, 17:21 | Обновлено 18 января 2026, 17:44
4380
1

Культовый клуб работает над подписанием Зинченко

Украинский фулбек может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе»

18 января 2026, 17:21 | Обновлено 18 января 2026, 17:44
4380
1 Comments
Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает De Teelegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб надеется подписать 29-летнего украинца. «Аякс» контактирует с агентом игрока. Сам Зинченко, кажется открыт к переходу. Фулбек станет свободным агентом летом 2026 года и в Нидерландах намерены подписать его на долгий срок.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищает цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий.

По информации СМИ, «лесники» намерены преждевременно разорвать арендное соглашение.

По теме:
Челси договорился о контракте с защитником. За него просят 65 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Металлист 1925 нацелен на подписание украинского голкипера из-за границы
Арсенал Лондон Аякс трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Даниил Кирияка Источник: De Telegraaf
Оцените материал
(64)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 января 2026, 15:41 0
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января и начнется в 19:00 по Киеву

Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Теннис | 18 января 2026, 08:41 72
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо

Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком

Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17.01.2026, 20:23
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Теннис | 18.01.2026, 08:27
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Бокс | 17.01.2026, 18:46
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
А зарплата 8 млн.или в десять раз меньше?!! Зинченко любит деньги,потому он перейдет к саудитам или в Турцию, поэтому не пишите бред 
Ответить
+2
Популярные новости
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 10
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем