Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Каталонская Барселона проиграла команде Реал Сосьедад в матче 20-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне и завершилась поражение сине-гранатовых со счетом 1:2.

Голами за хозяев поля отличились Микель Оярсабаль и Гонсалу Гедеш, а у Барсы единственный гол забил Маркус Рэшфорд.

В первом тайме рефери не засчитан четыре гола, три из которых – в ворота Реала Сосьедад. Мячи Френки де Йонга и Ламин Ямаля были отменены из-за офсайда, а гол Фермина Лопес – из-за фола в атаке.

Барселона потерпела первое поражение с конца ноября 2025 года. Беспроигрышная серия подопечных Ханси Флика составляла 11 поединков.

Из-за этого поражения Барселона позволила Реалу Мадрид сократить разрыв в таблице чемпионата Испании до одного очка. У каталонцев 49 баллов, а у сливочных – 48.

Реал Сосьедад набрал 24 пункта и располагается на восьмой строчке.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января

Реал Сосьедад – Барселона – 2:1

Голы: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 – Рэшфорд, 70

Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Мартин, Хон Арамбуру (Дуе Чалета-Цар, 82), Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа, 69), Карлос Солер, Брайс Мендес (Альваро Одриосола, 58), Игор Субельдия, Беньят Туррьентес (Хон Горрочатеги, 58), Серхио Гомес (Айен Муньос, 69), Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде (Жоау Канселу, 62), Жюль Кунде (Руни Бардагджи, 86), Пау Кубарси (Жерар Мартин, 86), Френки де Йонг, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Дани Ольмо (Маркус Рэшфорд, 63), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 62)

Предупреждения: Беньят Туррьентес (37), Хон Арамбуру (51), Игор Субельдия (78) – Эрик Гарсия (76), Роберт Левандовски (83), Фермин Лопес (86)

Удаления: Карлос Солер (88)

