Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл первый тайм у Барсы, у которой отменили 3 гола
Испания
18 января 2026, 22:59 | Обновлено 18 января 2026, 23:07
38
0

ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл первый тайм у Барсы, у которой отменили 3 гола

Единственный засчитанный мяч на счету Микеля Оярсабаля, 1:0 в пользу хозяев поля

18 января 2026, 22:59 | Обновлено 18 января 2026, 23:07
38
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл первый тайм у Барсы, у которой отменили 3 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

Реал Сосьедад переиграл Барселону в первом тайме матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 32-й минуте – ворота каталонцев поразил Микель Оярсабаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо гола Оярсабаля, за первые 45 минут было забито еще четыре мяча – один от Сосьедада и три от Барсы.

Вначале на 1-й минуте отличился Оярсабаль, но гол был отменен из-за очевидного офсайда. Далее забил Фермин Лопес (на 7-й), но после проверки VAR был найден фол в атаке – отмена.

На 21-й забил Френки де Йонг, однако снова отмена – положение вне игры. На 28-й отличился Ламин Ямаль, но из-за миллиметрового офсайда взятие ворот не было засчитано.

Забавно, что на 45+5-й Барса получила право на пенальти, однако снова был найден офсайд в атаке и 11-метровый не был назначен.

Реал Сосьедад и Барселона начали встречу 18 января в 22:00 по Киеву на Реале Арена в Сан-Себастьяне.

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 32 мин.

По теме:
Реал Сосьедад – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Микель Оярсабаль фото видео голов и обзор Реал Сосьедад Барселона Реал Сосьедад - Барселона Ла Лига офсайд (вне игры) VAR Ламин Ямаль Фермин Лопес пенальти Френки де Йонг чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Теннис | 18 января 2026, 17:41 9
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open

Француженка прокомментировала победу над Мартой в 1/64 финала мейджора

Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футбол | 18.01.2026, 07:05
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 18.01.2026, 22:02
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем