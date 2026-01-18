ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл первый тайм у Барсы, у которой отменили 3 гола

Реал Сосьедад переиграл Барселону в первом тайме матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 32-й минуте – ворота каталонцев поразил Микель Оярсабаль.

Помимо гола Оярсабаля, за первые 45 минут было забито еще четыре мяча – один от Сосьедада и три от Барсы.

Вначале на 1-й минуте отличился Оярсабаль, но гол был отменен из-за очевидного офсайда. Далее забил Фермин Лопес (на 7-й), но после проверки VAR был найден фол в атаке – отмена.

На 21-й забил Френки де Йонг, однако снова отмена – положение вне игры. На 28-й отличился Ламин Ямаль, но из-за миллиметрового офсайда взятие ворот не было засчитано.

Забавно, что на 45+5-й Барса получила право на пенальти, однако снова был найден офсайд в атаке и 11-метровый не был назначен.

Реал Сосьедад и Барселона начали встречу 18 января в 22:00 по Киеву на Реале Арена в Сан-Себастьяне.

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 32 мин.