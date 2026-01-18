ВИДЕО. Барселона наконец-то забила Реалу Сосьедад, но сразу же пропустила

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 января 2026, 23:55 | Обновлено 18 января 2026, 23:57
Команды обменялись голами за две минуты, счет 2:1 в пользу бело-голубых

Getty Images/Global Images Ukraine

Реал Сосьедад и Барселона обменялись голами в середине второго тайма матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26.

Вначале на 70-й минуте отличился Маркус Рэшфорд после передачи Ламин Ямаля. Каталонцы наконец-то сумели поразить ворота соперников после трех отмененных голов в первом тайме.

Бело-голубые сумели быстро ответить – на 71-й забил Гонсалу Гедеш и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Первым в этой игре на 32-й отличился Микель Оярсабаль.

Реал Сосьедад и Барселона проводят встречу 18 января на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ГОЛ! 1:1 Маркус Рэшфорд, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Гонсалу Гедеш, 71 мин.

Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
видео голов и обзор Барселона Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Маркус Рэшфорд Ламин Ямаль Гонсалу Гедеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
