Реал Сосьедад и Барселона обменялись голами в середине второго тайма матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26.

Вначале на 70-й минуте отличился Маркус Рэшфорд после передачи Ламин Ямаля. Каталонцы наконец-то сумели поразить ворота соперников после трех отмененных голов в первом тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бело-голубые сумели быстро ответить – на 71-й забил Гонсалу Гедеш и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Первым в этой игре на 32-й отличился Микель Оярсабаль.

Реал Сосьедад и Барселона проводят встречу 18 января на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Барселона наконец-то забила Реалу Сосьедад, но сразу же пропустила

ГОЛ! 1:1 Маркус Рэшфорд, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Гонсалу Гедеш, 71 мин.