13
0
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 января в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноета».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Смотреть трансляцию
|
