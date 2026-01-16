Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
18.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 января 2026, 11:15 |
13
0

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 января в 22:00 по Киеву

16 января 2026, 11:15 |
13
0
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноета».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона повторила вторую самую длинную в истории клуба победную серию
Атлетико установил рекорд по сумме продаж в зимнее трансферное окно
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига смотреть онлайн Реал Сосьедад - Барселона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15 января 2026, 12:11 12
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников

Сергей Соколовский потерпел второе поражение подряд

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16 января 2026, 08:17 1
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15.01.2026, 18:56
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 15.01.2026, 13:51
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить
Футбол | 16.01.2026, 05:57
Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить
Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
14.01.2026, 21:06 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем