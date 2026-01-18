18 января на Реале Арена пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда проваливалась два последних сезона. В итоге прошлой весной закончили уже на одиннадцатом месте - так закончилась эра в Сан-Себастьяне местного воспитанника, Альгуасиля, что до этого запомнился громкими успехами, в виде кубка Испании и выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Но, попрощавшись с Иманолем, решили заменить его на фактически клона, еще одного специалиста из собственной структуры.

В итоге через пол года пришлось снова менять наставника, в поисках выхода из нового тупика. Позвали Матараццо, и пока что тот оправдывает ожидания: 1:1 с Атлетико и 2:1 с Хетафе в чемпионате и проход, пусть и только по пенальти, в кубке Осасуны. Таким образом, беспроигрышная серия продлилась уже до пяти поединков кряду!

Барселона

Клуб с лета позапрошлого года играет под руководством Ханси Флика. Тот раньше работал только в родной Германии. Но, переехав в Испанию, там сразу собрал весь перечень внутренних турниров. Хотя далеко не все, особенно в первом круге, складывалось так уж гладко.

В чем-то история повторилась и в новой темпораде. Поначалу у каталонцев были проблемы, и даже у тренера были признаки выгорания. Но потом и сама команда наладила игру, и Реал, выигравший Эль Класико и лидировавший, получилось к январю обойти. Еще и в Суперкубке получился настоящий бенефис: 5:0 с Атлетиком и 3:2 с мадридцами! Но, безусловно, расслабляться рано, и вовремя попался в кубке скромный, но крепкий Расинг - но и его прошли без каких-либо проблем, с парой безответных голов.

Статистика личных встреч

У каталонцев получилось выиграть четыре из пяти крайних матчей против соперника из Сан-Себастьяна.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенных проблем для гостей. Они должны за счет своего класса и настроя обыграть достаточно удобного противника даже на его поле (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).