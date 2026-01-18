Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу

В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Астон Вилла» и «Эвертон».

Поединок проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингме. Стартвоый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Тьерно Барри. В составе «ирисок» полный матч провел Виталий Миколенко, результативными действиями украинский защитник не отличился.

С 32 очками «Эвертон» идет десятым. «Астон Вилла» с 43 пунктами – третья.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Астон Вилла – Эвертон – 0:1

Гол: Барри, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.