Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу
Чемпионат Англии
Астон Вилла
18.01.2026 18:30 – FT 0 : 1
Эвертон
Англия
18 января 2026, 20:24 | Обновлено 18 января 2026, 20:54
Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу

Победу «ирискам» принес Тьерно Барри

Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Астон Вилла» и «Эвертон».

Поединок проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингме. Стартвоый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Тьерно Барри. В составе «ирисок» полный матч провел Виталий Миколенко, результативными действиями украинский защитник не отличился.

С 32 очками «Эвертон» идет десятым. «Астон Вилла» с 43 пунктами – третья.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Астон Вилла – Эвертон – 0:1

Гол: Барри, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Тьерно Барри Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Астон Вилла - Эвертон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
