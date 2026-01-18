Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу
Победу «ирискам» принес Тьерно Барри
В воскресенье, 18 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Астон Вилла» и «Эвертон».
Поединок проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингме. Стартвоый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Тьерно Барри. В составе «ирисок» полный матч провел Виталий Миколенко, результативными действиями украинский защитник не отличился.
С 32 очками «Эвертон» идет десятым. «Астон Вилла» с 43 пунктами – третья.
Английская Премьер-лига. 21-й тур
Астон Вилла – Эвертон – 0:1
Гол: Барри, 59
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 18 января в 21:00 по Киеву
Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком
Молодці
Чудово
Хоч і Віллі теж симпатизую, але тут був за ірисок, щоб вони Арсеналу допомогли.
Я думав Вілла приблизиться більше МС