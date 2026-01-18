В воскресенье, 18 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Астон Вилла

Хотя начало сезона оказалось для клуба очень непростым, сейчас «виллианы» находятся в отличной форме. После 21 раунда Премьер-лиги на балансе команды есть 43 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет уже 6 очков. В Кубке Англии клуб квалифицировался в 1/16 финала, одолев на своем пути «Тоттенхэм».

За 6 поединков в Лиге Европы «Астон Вилли» удалось добыть в борьбе 15 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей занимать 3-ю позицию общей таблицы соревнований.

Эвертон

Довольно неплохие результаты демонстрирует и команда Виталия Миколенко. За 21 матч чемпионата ирискам удалось набрать 29 очков, которые сейчас позволяют находиться на 12-м месте турнирной таблицы. Однако даже от 6-й строчки «Эвертон» отстает всего на 3 балла.

В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе команды 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а 1 выигрыш одержал «Эвертон».

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из последних 12 домашних поединков.

За последние 7 матчей «Эвертон» одержал лишь 1 победу.

В последних 10 матчах «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.68.