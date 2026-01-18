Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
18.01.2026 18:30 – 3 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2026, 18:30
34
0

Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 18:30 матч чемпионата Англии

18 января 2026, 18:30
34
0
Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Эвертон».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон Астон Вилла - Эвертон Виталий Миколенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
