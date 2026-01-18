В воскресенье, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Эвертон».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция