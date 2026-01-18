18.01.2026 18:30 – 3’ 0 : 0
Англия18 января 2026, 18:30 |
34
0
Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 18:30 матч чемпионата Англии
18 января 2026, 18:30 |
34
0
В воскресенье, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Эвертон».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЭвертонСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2026, 10:13 16
Футболист рассматривает возможность стать тренером
Футбол | 18 января 2026, 07:05 9
«Жирона» пытается подписать Шапаренко
Футбол | 18.01.2026, 09:41
Футбол | 18.01.2026, 14:20
Футбол | 18.01.2026, 15:44
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 14:40 10
17.01.2026, 00:03 58
17.01.2026, 06:42 2
17.01.2026, 10:29 2
17.01.2026, 08:20
17.01.2026, 05:14 2
17.01.2026, 16:13 43
17.01.2026, 11:44 4