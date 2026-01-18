Англия18 января 2026, 22:09 | Обновлено 18 января 2026, 22:10
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ
«Эвертон» одолел «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.
Поединок принимал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.
Благодаря голу Тьерно Барри аутсайдер противостояния, еще ибудучи гостем, добыл минимальную победу.
С 32 баллами «Эвертон» расположился на десятой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Астон Вилла» осталсь третьей с 43 пунктами.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Астон Вилла – Эвертон – 0:1
Гол: Барри, 59
Видео голов и обзор матча:
