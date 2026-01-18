Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор

«Эвертон» одолел «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок принимал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.

Благодаря голу Тьерно Барри аутсайдер противостояния, еще ибудучи гостем, добыл минимальную победу.

С 32 баллами «Эвертон» расположился на десятой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Астон Вилла» осталсь третьей с 43 пунктами.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Астон Вилла – Эвертон – 0:1

Гол: Барри, 59

Видео голов и обзор матча: