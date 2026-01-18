Первый гол Фюллькруга в Италии. Милан вырвал победу у аутсайдера Серии A

18 января Милан одержал непростую победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против Лечче.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро и завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол на 76-й минуте забил Никлас Фюллькруг. Для немецкого форварда, который выступает за Милан на правах аренды из Вест Хэма, это первый гол в Италии.

Благодаря этой победе Милан укрепился на втором месте таблицы Серии А с 46 очками и продолжает погоню за лидером первенства – Интером (49).

Лечче потерпел четвертое поражение подряд (безвыигрышная серия составляет уже шесть поединков) и располагается на 18-м месте с 17 баллами.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Милан – Лечче – 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

Таблица Серии А 2025/26