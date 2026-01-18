Рома без Довбика одолела Торино и оторвалась от Ювентуса в таблице Серии A
Римляне одержали победу над туринской командой со счетом 2:0 в матче 21-го тура
Римская Рома на выезде переиграла Торино в матче 21-го тура Серии А 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Олимпико в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
Голами за столичный коллектив отличились Дониелл Мален и Пауло Дибала. У Дибалы также ассист на своего партнера.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы.
Рома взяла реванш у Торино за поражение в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:3), который состоялся 13 января.
Рома одержала третью победу подряд в чемпионате Италии. У римлян в активе 42 очка и четвертая позиция. У ближайшего преследователя Ювентуса 39 баллов – старая синьора днем ранее неожиданно уступила Кальри 0:1.
Топ-7 Серии А: Интер (49), Милан (43), Наполи (43), Рома (42), Ювентус (39), Комо (34), Аталанта (32).
Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января
Торино – Рома – 0:2
Голы: Мален, 26, Дибала, 72
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|21
|16
|1
|4
|44 - 17
|23.01.26 21:45 Интер Милан - Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья
|49
|2
|Милан
|20
|12
|7
|1
|33 - 16
|18.01.26 21:45 Милан - Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона
|43
|3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|31 - 17
|25.01.26 19:00 Ювентус - Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи
|43
|4
|Рома
|21
|14
|0
|7
|26 - 12
|25.01.26 21:45 Рома - Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа
|42
|5
|Ювентус
|21
|11
|6
|4
|32 - 17
|25.01.26 19:00 Ювентус - Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус
|39
|6
|Комо
|20
|9
|7
|4
|28 - 16
|19.01.26 21:45 Лацио - Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо
|34
|7
|Аталанта
|21
|8
|8
|5
|26 - 20
|25.01.26 16:00 Аталанта - Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан
|32
|8
|Болонья
|21
|8
|6
|7
|30 - 24
|25.01.26 16:00 Дженоа - Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья
|30
|9
|Лацио
|20
|7
|7
|6
|21 - 16
|19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|28
|10
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|22 - 33
|26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио
|26
|11
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|23 - 28
|25.01.26 13:30 Сассуоло - Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло
|23
|12
|Парма
|21
|5
|8
|8
|14 - 22
|25.01.26 16:00 Аталанта - Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма
|23
|13
|Торино
|21
|6
|5
|10
|21 - 34
|24.01.26 16:00 Комо - Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри
|23
|14
|Кремонезе
|20
|5
|7
|8
|20 - 28
|19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|22
|15
|Кальяри
|21
|5
|7
|9
|22 - 30
|24.01.26 19:00 Фиорентина - Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри
|22
|16
|Дженоа
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|25.01.26 16:00 Дженоа - Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа
|20
|17
|Лечче
|20
|4
|5
|11
|13 - 28
|18.01.26 21:45 Милан - Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо
|17
|18
|Фиорентина
|21
|3
|8
|10
|23 - 32
|24.01.26 19:00 Фиорентина - Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина
|17
|19
|Пиза
|21
|1
|11
|9
|16 - 31
|23.01.26 21:45 Интер Милан - Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус
|14
|20
|Эллас Верона
|20
|2
|7
|11
|17 - 34
|19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона
|13
