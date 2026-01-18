Рома без Довбика одолела Торино и оторвалась от Ювентуса в таблице Серии A

Римская Рома на выезде переиграла Торино в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Олимпико в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

Голами за столичный коллектив отличились Дониелл Мален и Пауло Дибала. У Дибалы также ассист на своего партнера.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы.

Рома взяла реванш у Торино за поражение в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:3), который состоялся 13 января.

Рома одержала третью победу подряд в чемпионате Италии. У римлян в активе 42 очка и четвертая позиция. У ближайшего преследователя Ювентуса 39 баллов – старая синьора днем ранее неожиданно уступила Кальри 0:1.

Топ-7 Серии А: Интер (49), Милан (43), Наполи (43), Рома (42), Ювентус (39), Комо (34), Аталанта (32).

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Торино – Рома – 0:2

Голы: Мален, 26, Дибала, 72

