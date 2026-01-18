Рома без Довбика одолела Торино и оторвалась от Ювентуса в таблице Серии A

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Торино
18.01.2026 19:00 – FT 0 : 2
Рома
Италия
18 января 2026, 21:05 | Обновлено 18 января 2026, 21:27
236
1

Римляне одержали победу над туринской командой со счетом 2:0 в матче 21-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

Римская Рома на выезде переиграла Торино в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Олимпико в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Дониелл Мален и Пауло Дибала. У Дибалы также ассист на своего партнера.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы.

Рома взяла реванш у Торино за поражение в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:3), который состоялся 13 января.

Рома одержала третью победу подряд в чемпионате Италии. У римлян в активе 42 очка и четвертая позиция. У ближайшего преследователя Ювентуса 39 баллов – старая синьора днем ранее неожиданно уступила Кальри 0:1.

Топ-7 Серии А: Интер (49), Милан (43), Наполи (43), Рома (42), Ювентус (39), Комо (34), Аталанта (32).

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Торино – Рома – 0:2

Голы: Мален, 26, Дибала, 72

Инфографика

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 21 16 1 4 44 - 17 23.01.26 21:45 Интер Милан - Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья 49
2 Милан 20 12 7 1 33 - 16 18.01.26 21:45 Милан - Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 43
3 Наполи 21 13 4 4 31 - 17 25.01.26 19:00 Ювентус - Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи 43
4 Рома 21 14 0 7 26 - 12 25.01.26 21:45 Рома - Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа 42
5 Ювентус 21 11 6 4 32 - 17 25.01.26 19:00 Ювентус - Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус 39
6 Комо 20 9 7 4 28 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо 34
7 Аталанта 21 8 8 5 26 - 20 25.01.26 16:00 Аталанта - Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан 32
8 Болонья 21 8 6 7 30 - 24 25.01.26 16:00 Дженоа - Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья 30
9 Лацио 20 7 7 6 21 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 28
10 Удинезе 21 7 5 9 22 - 33 26.01.26 21:45 Эллас Верона - Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио 26
11 Сассуоло 21 6 5 10 23 - 28 25.01.26 13:30 Сассуоло - Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло 23
12 Парма 21 5 8 8 14 - 22 25.01.26 16:00 Аталанта - Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа14.01.26 Наполи 0:0 Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма 23
13 Торино 21 6 5 10 21 - 34 24.01.26 16:00 Комо - Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри 23
14 Кремонезе 20 5 7 8 20 - 28 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 22
15 Кальяри 21 5 7 9 22 - 30 24.01.26 19:00 Фиорентина - Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри 22
16 Дженоа 21 4 8 9 22 - 29 25.01.26 16:00 Дженоа - Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа 20
17 Лечче 20 4 5 11 13 - 28 18.01.26 21:45 Милан - Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо 17
18 Фиорентина 21 3 8 10 23 - 32 24.01.26 19:00 Фиорентина - Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина 17
19 Пиза 21 1 11 9 16 - 31 23.01.26 21:45 Интер Милан - Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус 14
20 Эллас Верона 20 2 7 11 17 - 34 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона15.01.26 Эллас Верона 2:3 Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона 13
Полная таблица

Дониелл Мален Пауло Дибала Артем Довбик Рома Рим Торино Торино - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
