  Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Торино
18.01.2026 19:00 – перерыв 0 : 1
Рома
Италия
18 января 2026, 19:00
Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 19:00 поединок Серии А

18 января 2026, 19:00
Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Рома».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Торино – Рома
Трансляция матча В эфире

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Пауло Дибала.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
