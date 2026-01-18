Италия18 января 2026, 19:00 |
Торино – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 19:00 поединок Серии А
В воскресенье, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Рома».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Торино – РомаСмотреть трансляцию
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Пауло Дибала.
