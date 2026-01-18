Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на Стадио Олимпико пройдет матч 21-го тура Серии А Италии, в котором Торино встретится с Ромой.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Торино

Команда находится в вечной тени своего статусного соседа и врага, Ювентуса, и под грузом собственной, яркой, но трагичной истории. Амбиции, хотя бы в плане прорваться в еврокубки, есть, вот только так никто из последних наставников даже и близко не был к выполнению своих целей. Так, прошлый сезон принес 44 очка, и лишь по дополнительным показателям заняли одиннадцатое место.

С Марко Барони, что стал наставником летом, лучше в целом не стало. Почти половина матчей, девять, уже проиграно, так что удается просто держаться на уровне 2024/2025. Впрочем, есть и важная оговорка: продолжается борьба за кубок. Причем во вторник там выбили как раз Рому, еще и на выезде. Дважды сработала связка Влашич - Адамс, а итоговые 3-2 оформил на 90-й минуте Илкхан.

Рома

Клуб имеет свою идею-фикс - наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Весной не хватило буквально одного-двух очков, тогда финишировали сразу за спиной у Ювентуса. Теперь же за все той же целью столичный проект будет следовать уже под руководством Гасперини, который, к слову, сделал своих прежних подопечных, Аталанту, в завсегдатая квартета лидеров.

Пока что Джан Пьеро только перестраивает игру, и, возможно, наконец-то получил столь желанного форварда в лице Малена - еще один удар по позициям Довбика. И в целом результаты неплохие, но, наверное, ниже ожидаемого. Да, в Лиге Европы итальянцы практически гарантировали выход в плей-офф. Но из кубка вылетели. А в Серии А не получилось закрепиться в лидерах - но на четвертое, а то и третье место претендуют всерьез, держась наравне с другими грандами и выиграв в обоих крайних турах.

Статистика личных встреч

У римлян была восьмиматчевая беспроигрышная серия в очных поединках. Но Гасперини в столице успел проиграть туринцам дважды!

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Поверим, что с третьей попытки у низ получится победить (коэффициент - 2,24 по линии БК betking).

