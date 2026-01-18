Италия18 января 2026, 21:35 | Обновлено 18 января 2026, 21:36
Торино – Рома – 0:2. Как Дибала оформил забитый мяч + ассист. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26
18 января прошел матч 21-го тура Серии А 2025/26 между командами Торино и Рома.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гол и ассист оформил атакующий хавбек волков Пауло Дибала.
Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января
Торино – Рома – 0:2
Голы: Мален, 26, Дибала, 72
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 0:1 Мален, 26 мин.
ГОЛ! 0:2 Дибала, 72 мин.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома), асcист Девин Ренс.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Пауло Дибала.
