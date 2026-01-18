18 января прошел матч 21-го тура Серии А 2025/26 между командами Торино и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян.

Гол и ассист оформил атакующий хавбек волков Пауло Дибала.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Торино – Рома – 0:2

Голы: Мален, 26, Дибала, 72

ГОЛ! 0:1 Мален, 26 мин.

ГОЛ! 0:2 Дибала, 72 мин.