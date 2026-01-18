Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Торино – Рома – 0:2. Как Дибала оформил забитый мяч + ассист. Видео голов
Чемпионат Италии
Торино
18.01.2026 19:00 – FT 0 : 2
Рома
Италия
18 января 2026, 21:35 | Обновлено 18 января 2026, 21:36
Торино – Рома – 0:2. Как Дибала оформил забитый мяч + ассист. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26

18 января 2026, 21:35 | Обновлено 18 января 2026, 21:36
Торино – Рома – 0:2. Как Дибала оформил забитый мяч + ассист. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января прошел матч 21-го тура Серии А 2025/26 между командами Торино и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист оформил атакующий хавбек волков Пауло Дибала.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Торино – Рома – 0:2

Голы: Мален, 26, Дибала, 72

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мален, 26 мин.

ГОЛ! 0:2 Дибала, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома), асcист Девин Ренс.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Пауло Дибала.
Дониелл Мален Торино Рома Рим Торино - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Пауло Дибала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
