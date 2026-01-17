Ювентус прервал свою серию и сенсационно уступил в чемпионате Италии.

«Кальяри» сенсационно одолел «Ювентус» в матче 21-го тура Серии А. Поединок на стадионе «Унипол Домус» завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Туринцы владели инициативой, однако так и не сумели сломить плотную оборону соперника.

Судьбу встречи решил точный удар Луки Маццителли на 65-й минуте. Полузащитник «Кальяри» воспользовался ошибкой защиты гостей и хладнокровно переиграл вратаря. После пропущенного мяча «Ювентус» пытался отыграться, но острых моментов создал немного.

После 21 тура «Ювентус» с 39 очками занимает четвертое место в таблице, тогда как «Кальяри» набрал 22 балла и поднялся на 13-ю позицию.

«Зебры» прервали свою серию без поражений насчитывавших семь матчей. Туринцы впервые проиграли в 2026 году.

Серия А, 21-й тур.

Кальяри – Ювентус – 1:0

Гол: Маццителли, 65.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А