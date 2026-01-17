Ювентус прервал свою серию и сенсационно уступил в чемпионате Италии.
Туринцы проиграли «Кальяри»
«Кальяри» сенсационно одолел «Ювентус» в матче 21-го тура Серии А. Поединок на стадионе «Унипол Домус» завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Туринцы владели инициативой, однако так и не сумели сломить плотную оборону соперника.
Судьбу встречи решил точный удар Луки Маццителли на 65-й минуте. Полузащитник «Кальяри» воспользовался ошибкой защиты гостей и хладнокровно переиграл вратаря. После пропущенного мяча «Ювентус» пытался отыграться, но острых моментов создал немного.
После 21 тура «Ювентус» с 39 очками занимает четвертое место в таблице, тогда как «Кальяри» набрал 22 балла и поднялся на 13-ю позицию.
«Зебры» прервали свою серию без поражений насчитывавших семь матчей. Туринцы впервые проиграли в 2026 году.
Серия А, 21-й тур.
Кальяри – Ювентус – 1:0
Гол: Маццителли, 65.
FT |⌛️| Full time.@EASPORTSFC @easportsfcit#CagliariJuve pic.twitter.com/F3DkMdYNWd— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) January 17, 2026
