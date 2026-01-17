Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кальяри – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Кальяри
17.01.2026 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 января 2026, 11:47 | Обновлено 17 января 2026, 12:48
33
0

Кальяри – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 января и начнется в 21:45 по Киеву

17 января 2026, 11:47 | Обновлено 17 января 2026, 12:48
33
0
Кальяри – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января, свою встречу в Серии А проведут Кальяри – Ювентус. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Кальяри

От сардинцев ничего особенного не ждали в этом сезоне, команде было важно сохранить прописку в элите. Клуб занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, что неплохо. В последнем туре команда уступила в гостях прямому конкуренту Дженоа – 0:3, нельзя сказать, что соперник был настолько лучше, но успешно реализовал свои шансы.

Кальяри не побеждает в трех матчах кряду, набрав всего очко за этот период. Команде важно сохранять стабильность и держаться подальше от опасной зоны. Травмы не позволят выйти на поле таким футболистам как: Белотти, Дейола, Феличи и Фолорушно.

Ювентус

Туринцы набрали неплохой ход, даже могут проскакивать мысли о скудетто, но отставание от лидера составляет 7 очков. Ювентус четвертый в чемпионате, опережая Рому по дополнительным показателям. В последнем туре «клуб старой синьоры» прошелся по Кремонезе, одержав домашнюю победу со счетом 5:0.

Команда не уступает в Серии А уже шесть матчей подряд, пять побед и одна ничья. Надо держать в уме еще Лигу чемпионов, где на следующей неделе будет домашняя игра против Бенфики, туринцы занимают 17-ю строчку в турнирной таблице, имея хорошие шансы на плей-офф. Предстоящий матч вынуждены пропустить из-за повреждений Милик, Ругани и Влахович, под вопросом Илдыз.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Ювентуса со счетом 2:1, гости открыли счет, но Илдыз ответил своим дублем еще в первом тайме.

Прогноз

Шансы гостей на успех, конечно выше, но Кальяри точно будет настроен на серьезную зарубу. По этой причине я жду сложного и напряженного матча для обеих команд. Ювентус выше классом, но многое будет зависеть от настроя хозяев. В идеале, на этот матч лучше ставить в лайве, а предварительно, я бы выбрал обмен забитыми мячами за 2,16 (по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Кальяри
17 января 2026 -
21:45
Ювентус
Обе забьют 2.16 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Наполи – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кальяри Ювентус чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Серия A
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 8
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17.01.2026, 12:23
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Биатлон | 16.01.2026, 13:15
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 49
Футбол
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 3
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем