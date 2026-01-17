17 января, свою встречу в Серии А проведут Кальяри – Ювентус. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Кальяри

От сардинцев ничего особенного не ждали в этом сезоне, команде было важно сохранить прописку в элите. Клуб занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, что неплохо. В последнем туре команда уступила в гостях прямому конкуренту Дженоа – 0:3, нельзя сказать, что соперник был настолько лучше, но успешно реализовал свои шансы.

Кальяри не побеждает в трех матчах кряду, набрав всего очко за этот период. Команде важно сохранять стабильность и держаться подальше от опасной зоны. Травмы не позволят выйти на поле таким футболистам как: Белотти, Дейола, Феличи и Фолорушно.

Ювентус

Туринцы набрали неплохой ход, даже могут проскакивать мысли о скудетто, но отставание от лидера составляет 7 очков. Ювентус четвертый в чемпионате, опережая Рому по дополнительным показателям. В последнем туре «клуб старой синьоры» прошелся по Кремонезе, одержав домашнюю победу со счетом 5:0.

Команда не уступает в Серии А уже шесть матчей подряд, пять побед и одна ничья. Надо держать в уме еще Лигу чемпионов, где на следующей неделе будет домашняя игра против Бенфики, туринцы занимают 17-ю строчку в турнирной таблице, имея хорошие шансы на плей-офф. Предстоящий матч вынуждены пропустить из-за повреждений Милик, Ругани и Влахович, под вопросом Илдыз.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Ювентуса со счетом 2:1, гости открыли счет, но Илдыз ответил своим дублем еще в первом тайме.

Прогноз

Шансы гостей на успех, конечно выше, но Кальяри точно будет настроен на серьезную зарубу. По этой причине я жду сложного и напряженного матча для обеих команд. Ювентус выше классом, но многое будет зависеть от настроя хозяев. В идеале, на этот матч лучше ставить в лайве, а предварительно, я бы выбрал обмен забитыми мячами за 2,16 (по линии БК betking).