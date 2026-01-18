Италия18 января 2026, 03:02 |
Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26
17 января Кальяри одержал неожиданную победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против туринского Ювентуса.
Поединок состоялся на стадион Униполь Домус и завершился поражением старой синьоры со счетом 0:1.
Первый и единственный гол забил Лука Маццителли, который поразил ворота соперников на 65-й минуте.
Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января
Кальяри – Ювентус – 1:0
Гол: Маццителли, 65
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Маццителли (Кальяри), асcист Джанлука Гаэтано.
