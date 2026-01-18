17 января Кальяри одержал неожиданную победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против туринского Ювентуса.

Поединок состоялся на стадион Униполь Домус и завершился поражением старой синьоры со счетом 0:1.

Первый и единственный гол забил Лука Маццителли, который поразил ворота соперников на 65-й минуте.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Кальяри – Ювентус – 1:0

Гол: Маццителли, 65

Видеообзор матча