Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Кальяри
17.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
Италия
18 января 2026, 03:02
Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26

Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Кальяри одержал неожиданную победу в матче 21-го тура Серии А 2025/26 против туринского Ювентуса.

Поединок состоялся на стадион Униполь Домус и завершился поражением старой синьоры со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый и единственный гол забил Лука Маццителли, который поразил ворота соперников на 65-й минуте.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 17 января

Кальяри – Ювентус – 1:0

Гол: Маццителли, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Маццителли (Кальяри), асcист Джанлука Гаэтано.
Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
