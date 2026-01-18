18 января, между собой в Серии А сыграют Милан – Лечче. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан

Для «красно-черных» сезон складывается неплохо, они идут вторыми в чемпионате, отставая от первого Интера на 6 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть в гостях сильный Комо – 3:1, героем встречи стал Рабьо, на счету французского полузащитника дубль и заработанный пенальти.

Кроме Серии А, у миланцев больше нет турниров, так что надо бороться за скудетто. В чемпионате команда не проигрывает уже 19 матчей кряду, уступили только в первом туре Кремонезе дома – 1:2. Хименес пропустит предстоящий матч из-за травмы, было повреждения у Павловича, его участие в матче под вопросом.

Лечче

После 20 туров «волки» идут на 17 месте в чемпионате, их отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В последнем туре команда уступила на выезде лидирующему Интеру со счетом 0:1, хотя выглядела весьма достойно. Серия без побед в чемпионате уже достигла пяти матчей, за это время удалось набрать всего один балл.

Частично Лечче можно оправдать за последние результаты, ведь был непростой календарь, играли против Ювентуса, Ромы, Комо и уже упомянутого Интера. Основная задача на сезон выглядит простой и понятной, сохранить прописку в элите, но конкуренция будет серьезная. Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустят Вейга и Гаспар, а Бериша, Камарда и Пьере травмированы.

Личные встречи

Миланцы владеют большим перевесом в очных противостояниях, только в этом сезоне Лечче успел проиграть сопернику дважды, сначала дома в чемпионате – 0:2, а потом на выезде, в Кубке Италии – 0:3.

Прогноз

Конечно, Милану отдают большое преимущество букмекеры, но я бы не спешил все ставить на хозяев. Дело в том, что Лечче неплохо выглядел в последнем туре против лидера на выезде, играя на этом же стадионе, где проведет и предстоящий матч. Учитывая нестабильность «красно-черных», рискну поставить на обмен голами за жирные 2,54 (по линии БК betking).