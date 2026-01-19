Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Лечче – 1:0. Как забил Никлас Фюллькруг. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
18.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Лечче
Италия
19 января 2026, 00:52 |
Милан – Лечче – 1:0. Как забил Никлас Фюллькруг. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26

Милан – Лечче – 1:0. Как забил Никлас Фюллькруг. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

18 января Милан справился с Лечче в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Сан-Сиро и завершилась со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол в этом поединке забил Никлас Фюллькруг – для немца это первый мяч в составе Милана.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Милан – Лечче – 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Милан), асcист Алексис Салемакерс.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
