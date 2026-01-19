Италия19 января 2026, 00:52 |
Милан – Лечче – 1:0. Как забил Никлас Фюллькруг. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А 2025/26
19 января 2026, 00:52 |
18 января Милан справился с Лечче в матче 21-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на арене Сан-Сиро и завершилась со счетом 1:0 в пользу россонери.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в этом поединке забил Никлас Фюллькруг – для немца это первый мяч в составе Милана.
Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января
Милан – Лечче – 1:0
Гол: Фюллькруг, 76
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Милан), асcист Алексис Салемакерс.
