18 января Милан справился с Лечче в матче 21-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Сан-Сиро и завершилась со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол в этом поединке забил Никлас Фюллькруг – для немца это первый мяч в составе Милана.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Милан – Лечче – 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Видеообзор матча