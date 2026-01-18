Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашение по полугодичной 29-летнего футболиста. Зинченко в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам, где пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищает цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что «лесники» преждевременно расторгнут аренду футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» работает над трансфером Зинченко.