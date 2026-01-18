Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Англия
18 января 2026, 18:52 | Обновлено 18 января 2026, 18:59
4500
2

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

18 января 2026, 18:52 | Обновлено 18 января 2026, 18:59
4500
2 Comments
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашение по полугодичной 29-летнего футболиста. Зинченко в ближайшие 24 часа вылетит в Амстердам, где пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Александр Зинченко на правах аренды защищает цвета «Ноттингем Форест», провел за команду десять матчей, без результативных действий. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что «лесники» преждевременно расторгнут аренду футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» работает над трансфером Зинченко.

По теме:
Легенда Баварии мог перебраться в Казахстан. Условия были согласованы
Вингер Полесья нашел себе новый клуб. Достигнуто предварительное соглашение
Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(80)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 января 2026, 18:44 0
Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 января и начнется в 19:30 по Киеву

КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Теннис | 18.01.2026, 15:28
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"Встретились два одиночества" або "рыбак рыбака...". Що Зізя наразі в дупі, що Аякс.
Учорашній анекдот: умовою матчу Ноттінгем - Арсенал було: хто програє - забирає Зінченка. Тому вони домовилися скатати нічейку.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
При этом Ноттингем будет продолжать платить ему часть зарплаты. Зинченко нужно хорошо проставиться для Эду Гаспара, сначала забрал его в Арсенал под лютую зп, потом дал шанс реанимировать карьеру в Ноттингеме. Не удивлюсь если и с Аяксом договорился. Футбол как маленькая деревня, все решают связи.
Ответить
0
Популярные новости
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем