Футбол под аккомпанемент LEGO. Что Лиам Росеньор уже привнес в Челси

8 января нынешнего года «Челси» получил очередного нового тренера. Лондонский клуб, который славился частыми сменами наставников еще при Романе Абрамовиче, продолжает эту своего рода «традицию» уже и с американскими владельцами Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали. На этот раз вместо Энцо Марески «синие» позвали к себе 41-летнего Лиама Росеньора, ранее работавшего во Франции с дружественным для лондонцев «Страсбуром». И новоиспеченный наставник, судя по сообщениям в британских СМИ, за неделю с небольшим работы с первой командой «Челси» уже успел как следует удивить как футбольных экспертов, так и многочисленных поклонников «синих».

Давайте просто начнем с загадки: где бы вы могли увидеть Коула Палмера и, скажем, Риса Джеймса, находящихся в одной комнате и собирающих конструктор LEGO? Чтобы вариантов ответа не было бесконечно много, давайте сразу дадим две версии на выбор: а) нигде, это чья-то шутка; б) на тренировке «Челси» под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора.

Можно лишь поаплодировать тому, кто реально поверил и решил склонить свой выбор в пользу второй версии. На самом деле, обновленная тренировочная программа, с которой Лиам Росеньор пришел в «Челси», существенно отличается от всего того, к чему привыкли игроки лондонского топ-клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки «Челси» получили шанс посоревноваться друг с другом в скорости сборки LEGO

Росеньор действительно устроил на клубной базе соревнования среди футболистов по сборке конструктора LEGO. Очевидно, что это лишено любой футбольной логики, однако новый тренерский штаб посчитал, что подобные мероприятия крайне полезны для увеличения уровня сплоченности команды. Помимо развития эффекта взаимопомощи, когда футболисты оказывались в ситуациях, где нужно быстро реагировать самим и помогать своим товарищам по конкурсу, Росеньор посчитал, что подобного рода мероприятия помогут воссоздать хорошую атмосферу в коллективе. Подобные методы у Лиама ранее прекрасно работали в «Страсбуре», где футболисты его просто обожали.

Лиам Росеньор дебютировал на посту главного тренера «Челси» с оглушительной победы над «Чарльтоном» (5:1) в поединке третьего раунда Кубка Англии. Однако вслед за этим последовало драматическое поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги от «Арсенала» (2:3), которое в какой-то степени поставило под сомнение способность Росеньора быстро изменить ситуацию к лучшему. А затягивать у Лиама и его ассистентов просто некуда, ведь «Челси» после 21-го тура АПЛ в аспекте набранных очков был куда ближе к середине таблицы, нежели к столь желанной для всех грандов зоне Лиги чемпионов.

Важно, как отмечают английские обозреватели, что Росеньор не пожелал рушить все, что работало при Мареске. Лиам, наоборот, проявил признаки стремления как можно менее заметно влиться в команду, не меняя кардинально методов прежнего наставника, с которого он во многом в своей карьере и брал пример ранее. Ключевое отличие Росеньора от Марески заключается в том, что нынешний коуч «Челси» очень существенное внимание уделяет непосредственно человеческому фактору. Лиам полагает, что правильное общение с подопечными порой может сыграть куда более важную роль, нежели многочасовые занятия над тактикой. Еще в «Страсбуре» коуч отличался почти сократовским подходом к организации работы с подопечными. «Если я буду уважать их, то они будут уважать меня», – заявлял Росеньор. Более того, наставнику даже удалось завоевать расположение у подавляющего большинства болельщиков «Страсбура», прежде чем те почувствовали себя преданными из-за решения Лиама уехать в Лондон посреди сезона, хотя это тема уже для совсем иной дискуссии…

Свою работу в «Челси» Росеньор начинает с того, что делится пространством, временем и намерениями. Лиам сразу же дал понять Палмеру, что не собирается выпускать его на поле от игры к игре, давая сыграть девяносто минут из девяноста, и тем самым подвергая высокому риску получения новых повреждений. В личных беседах с Робертом Санчесом коуч, как пишут британские инсайдеры, объяснил, что ошибки вратаря напрямую сказываются на нем, как на главном тренере, дав понять – кипер обязан не нервничать, а сохранять спокойствие, даже когда проводит неудачные матчи.

18-летнему бразильскому вундеркинду Эстевао Виллиану, который летом минувшего года прибыл в Лондон из «Палмейраса» за 45 миллионов евро, Росеньор также уже успел объяснить, что трудности из-за языкового барьера в самом начале пути на новом месте – это абсолютно нормально. И что вингеру не нужно переживать, когда его не включают в стартовый состав, ведь это случалось ранее и будет случаться в дальнейшем, пока Эстевао в полной мере не адаптируется к английской Премьер-лиге и стилистике игры «Челси». 24-летнего Мойзеса Кайседо Росеньор ориентирует на то, чтобы стать для «синих» новым Макелеле или Канте и провести на «Стэмфорд Бридж» на высочайшем уровне следующие как минимум лет десять. Ну, и с Уэсли Фофана Лиам также успел перекинуться парой фраз, призвав защитника стараться как можно чаще выбираться из тактической зоны комфорта, особенно, когда приходится противостоять таким сильным соперникам, как «Арсенал».

Очевидно, что новый наставник «Челси» сразу же попытался оказать влияние практически на каждого из своих подопечных. Небольшими жестами, знаками внимания и просто откровенно странными нововведениями на тренировках Росеньор, похоже, хочет добиться главного – чтобы внутри команды вновь воцарилось драгоценное чувство спокойствия. Это чрезвычайно важно для команды, которой предстоит правильно отреагировать на увольнение предыдущего наставника посреди сезона и не усомниться в своих силах и способностях, сталкиваясь отчасти с завышенными ожиданиями на фоне выигрыша клубного чемпионата мира-2025.

С Лиамом Росеньором будущее «Челси» начинается с того, чтобы каждый футболист сумел, прежде всего, заново открыть для себя удовольствие от футбола. Как дети, играющие в LEGO, причем в данном случае это отнюдь не метафора.