Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси

Этой осенью французский «Страсбур» (в составе которого числится, но практически не играет 30-летний экс-фулбек сборной Украины Эдуард Соболь) вернулся в еврокубки после практически 20-летней паузы. 23 октября эльзасцы на родном «Стад де ла Мено» сыграли против польской «Ягеллонии» (1:1), благодаря чему их болельщики впервые с 16 марта 2006 года сумели ощутить непередаваемую атмосферу континентальных баталий, пускай на этот раз речь шла всего лишь о третьем по престижности европейском турнире – Лиге конференций.

Глядя на трибуны, которые были заполнены практически полностью, сложно было заподозрить какой-то подвох, если вы не слишком-то и знакомы с перипетиями тамошней футбольной жизни. Фанаты «Страсбура» после размеренных 30-секундных аплодисментов разворачивали огромные фланги с эмблемой любимой команды, после чего «заряжали» уже на полную – традиционное скандирование, припрыжки, песни и все остальное, что обычно помогает создать на футбольных аренах особую и непередаваемую атмосферу.

Единственный нюанс – фанаты «Страсбура» начинают активно поддерживать своих любимцев лишь после 15-й минуты. Первые четверть часа они обычно молчат в знак протеста против новых владельцев, коими еще с 2023 года являются американцы из BlueCo во главе с Тоддом Боэли. Да-да, тем самым, который имеет самое непосредственное отношение к лондонскому «Челси». Ультрас не любят новых владельцев по той причине, что считают себя преданными. И отчасти они имеют полное право на такую трактовку ситуации, так как представители американской компании не сдержали собственное обещание провести встречу с представителями «активной тусовки», на которой, как ожидалось, будут обсуждаться планы и проблемы «Страсбура».

Впрочем, прямо сейчас сложно сказать, что у «Страсбура» есть какие-то проблемы. Эльзасцы являются третьим, по мнению аналитиков, фаворитом на победу в Лиге конференций, отстают всего на пять пунктов от лидера турнирной таблицы Лиги 1, в середине октября на выезде сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен» (3:3), а еще имеют в составе лучшего на текущий момент бомбардира национального первенства – 23-летнего аргентинца Хоакина Паничелли (9 голов в 11 матчах). Согласитесь, это явно не те причины, при которых можно вести речь о кризисе или проблемах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

К тому же, нынешний «Страсбур» может похвастаться прогрессивным главным тренером, функции которого исполняет 41-летний англичанин Лиам Росеньор – экс-наставник «Халл Сити» и бывший ассистент Уэйна Руни в «Дерби Каунти». Под руководством этого специалиста эльзасцы демонстрируют, как это модно сейчас называть, проактивный стиль ведения игры, в котором стараются делать ставку на тотальное доминирование над соперником и эффективные атакующие действия.

Сам клуб также развивается и не стоит на месте. Прямо сейчас эльзасцы готовятся открыть после реконструкции одну из центральных трибун – Северную, – что позволит «Страсбуру» увеличить вместимость «Стад де ла Мено» до 32 тысяч посетителей. Да и вообще с финансированием у этого клуба, кажется, особых проблем нет, так как летом нынешнего года «Страсбур» стал одним из трех участников Лиги 1, чьи расходы на трансферном рынке превысили доходы (двумя другими, что достаточно легко угадывается, стали столичные «Пари Сен-Жермен» и «Париж»).

На фоне всего этого нельзя не говорить и еще об одной особенности нынешнего «Страсбура». Дело в том, что эта команда является самой молодой по среднему возрасту в основной сетке Лиги конференций (20,7 лет по данным Wyscout, что почти на год меньше, чем у АЗ Алкмар (21,6) и на два с половиной, чем у «Шахтера» (23,3), да и в родном чемпионате также удерживает первенство в этом компоненте, намного опережая ПСЖ (23,3).

Согласно недавнему исследованию CIES Football Observatory, единственным клубом из 69 лиг мира с самым высоким рейтингом и более молодым составом является ФК «Метта», занимающий последнее место в латвийской Высшей лиге. Впрочем, сравнивать эти два клуба вряд ли возможно, так как «Страсбур» – это совершенно иной случай.

И здесь – в вопросе среднего возраста команды и чрезвычайной молодости подавляющего большинства ее футболистов – и зарыт ключ проблем между фанатами «Страсбура», руководством клуба и английским «Челси». Дело в том, что в стане эльзасцев ныне на правах аренды выступает аж пять футболистов, арендованных у «синих». Все они, кроме 28-летнего левого фулбека Бена Чилуэлла, являются еще тинейджерами. За этим скрывается кадровая стратегия «Челси», когда клуб скупает юных талантов по всему миру, а затем стремится наиграть их в других командах высокого уровня с целью в будущем либо получить для себя потенциального игрока основы, либо выгодно перепродать такого исполнителя с хорошей наценкой.

С момента приобретения «Страсбура» американской компанией BlueCo 11 футболистов «Челси» перешли в «Страсбур», а некоторые проследовали в обратном порядке. Скажем, 22-летний нидерландский форвард эльзасцев Эмануэль Эмега еще в середине сентября слетал в Лондон, где оформил все детали своего трансфера в «Челси», который должен будет состояться летом 2026-го.

Неудивительно, что фанаты «Страсбура» при первом же случае постоянно спрашивают у руководства клуба: «А кого в этой команде вообще можно считать нашими футболистами?» На это 57-летний президент эльзасцев Марк Келле – в прошлом профессиональный футболист, успевший поиграть за «Страсбур», «Карлсруэ», «Вест Хэм», «Портсмут» и «Блэкберн», а также сыгравший 7 матчей за национальную сборную Франции – лишь разводит руками, давая понять, что сотрудничество с BlueCo является едва ли не единственной возможностью в современных реалиях вернуть клуб на высокий уровень спортивной конкуренции.

Действительно, в Европе есть немало примеров того, как менее богатые клубы сотрудничают с более богатыми, извлекая из этого определенную собственную выгоду. Это и бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз», и французский «Ред Стар», и швейцарский «Тун», и шотландский «Хартс», и некоторые другие. Всем им синергия с «материнскими» компаниями и клубами помогает двигаться вперед и добиваться лучших результатов. Но «Страсбур», по мнению наиболее преданных фанатов этой команды, представляет собой абсолютно иной случай. Это единственный профессиональный клуб в Эльзасе – регионе, граничащем с Германией и Швейцарией, который обладает уникальной, гордой идентичностью. Они – всего один из шести клубов, выигравших все три главных французских трофея (чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги).

Что еще более примечательно, 14 лет назад «Страсбур» едва не обанкротился, будучи переведенным в третий дивизион. Вскоре из-за финансовых проблем команду и вовсе перевели в любители и несколько лет эльзасцы были вынуждены барахтаться там. Но Марк Келле спас клуб, обеспечив ему феерическое восхождение обратно наверх: «Страсбур» заработал четыре повышения за шесть лет, вернувшись в Лигу 1 в 2017 году, а уже в 2022-м финишировав там на 6-й позиции.

Этот период в истории клуба является предметом большой гордости ультрас. Дело в том, что они обеспечивали четверть посещаемости на домашних матчах «Страсбура» в пятом дивизионе, что помогло клубу финансово хоть как-то держаться на плаву и окончательно не сгинуть в «болоте». Теперь же, после поглощения клуба американцами, владеющими также «Челси», фанаты не понимают, что ждет эльзасцев в будущем, и не последует ли вскоре для них возвращение обратно в проблемный этап, если BlueCo в какой-то момент просто потеряет к ним интерес.

Отчасти фанаты абсолютно правы, так как нынешний «Страсбур», по их мнению, во многом напоминает своего рода ферму футболистов, на которой «Челси» пытается взрастить для себя наилучших, а затем забрать их себе или выгодно перепродать в более платежеспособный клуб, нежели эльзасцы. Ультрас неоднократно предъявляли Келле претензии, что тот, дескать, пойдя на сотрудничество с BlueCo, лишил клуб какого-либо смысла к существованию, так как, по мнению фанов, нынешний «Страсбур» напрочь потерял собственную идентичность.

Да, этот разлад не столь фатальный и категоричный, так как в целом болельщики все равно радуются голам и успехам «Страсбура». Однако ряд конфликтов между фанатами и клубом все-таки существует. Например, с тем же Росеньором активные ультрас «побили горшки» из-за решения сохранить за Эммануэлем Эмега капитанскую повязку, несмотря на то, что тот де-юре уже игрок ставшего им уже ненавистным «Челси».

Getty Images/Global Images Ukraine

В целом среди всех болельщиков «Страсбура» ультрас и активные фаны находятся в меньшинстве, однако именно они, напомним, своим активным посещением матчей в пятом дивизионе помогли эльзасцам спастись в самые смутные времена клубной истории. Поэтому вполне логично, что сейчас ультрас и не хотят возврата обратно, видя в сотрудничестве с BlueCo немало подводных камней…

С другой стороны, понять президента «Страсбура» Келле также можно. Французский клубный футбол ныне переживает не лучшие времена. После разрыва отношений между Лигой 1 и стриминговым сервисом DAZN стоимость телеправ на весь чемпионат рухнула более чем на 20%, а это – существенный финансовый удар по всем клубам, кроме «Пари Сен-Жермен». Парижане являются безоговорочным гегемоном и фактически принадлежат целому государству, из-за чего конкурировать с ними практически нереально. Частные капиталовложения также не привели к большим успехам. Все еще на слуху кейсы «Лиона» и Джона Текстора, да и недавний громкий крах «Бордо» еще вряд ли забыт…

Поэтому прямо сейчас сложно в категоричной форме утверждать, кто прав – президент «Страсбура» Келле или самые активные фанаты этой команды. Первый считает, что в современных реалиях грех не воспользоваться «донорством» со стороны одного из грандов английской Премьер-лиги, являющейся в экономическом плане доминантным чемпионатом европейского футбола. Вторые же настаивают на том, что их клуб попросту потерял независимость в решениях и стал зависимым от прихотей корпорации, которая видит в нем инструмент, а не исторический футбольный клуб.

И та, и та позиции имеют как своих сторонников, так и противников. Поэтому кто-то сейчас искренне радуется результатам и возвращению «Страсбура» в большой европейский футбол и континентальные клубные соревнования, а другие видят лишь большие риски в синергии с «Челси», которая однозначно не выглядит постоянным решением и может в один из дней откинуть «Страсбур» даже еще в более катастрофическое положение, нежели то, из которого эльзасцам уже удавалось выбираться…

Наверное, это тот самый хрестоматийный случай, когда стакан или наполовину полон, или наполовину пуст…