Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций
«Горняки» находятся среди фаворитов соревнования, но не являются главным
Аналитики Football Rankings назвали шансы команд-участниц текущего розыгрыша Лиги конференций на победу в турнире.
Среди фаворитов оказался и один из представителей Украины – бронзовый призер минувшего сезона в УПЛ «Шахтер».
Шансы на то, что «горняки» выиграют Лигу конференций-2025/26 составляют 4%. Это столько же, как и у пражской «Спарты», однако меньше, нежели у явного фаворита английского «Кристал Пэлас» (44%), а также итальянской «Фиорентины» (11%), французского «Страсбурга» (10%), немецкого «Майнца» (7%) и испанского «Райо Вальекано» (7%).
Отметим, что источник не приводит шансов «Динамо» на победу в турнире, которые, исходя из его оценок, точно не превышают 1%.
🏆 To Win the Conference League:— Football Rankings (@FootRankings) October 23, 2025
🏴 Crystal Palace - 44%
🇮🇹 Fiorentina - 11%
🇫🇷 Strasbourg - 10%
🇩🇪 Mainz - 7%
🇪🇸 Rayo Vallecano - 7%
🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 4%
🇨🇿 Sparta Praha - 4%
🇳🇱 AZ Alkmaar - 3%
🇵🇱 Raków Częstochowa - 2%
🇬🇷 AEK Athens - 1%
(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/J8Qc6JHGmH
