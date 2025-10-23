Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций
Лига конференций
Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций

«Горняки» находятся среди фаворитов соревнования, но не являются главным

shakhtar.com. Арда Туран (справа) со своим помощником думают, как привести Шахтер к победе в ЛК

Аналитики Football Rankings назвали шансы команд-участниц текущего розыгрыша Лиги конференций на победу в турнире.

Среди фаворитов оказался и один из представителей Украины – бронзовый призер минувшего сезона в УПЛ «Шахтер».

Шансы на то, что «горняки» выиграют Лигу конференций-2025/26 составляют 4%. Это столько же, как и у пражской «Спарты», однако меньше, нежели у явного фаворита английского «Кристал Пэлас» (44%), а также итальянской «Фиорентины» (11%), французского «Страсбурга» (10%), немецкого «Майнца» (7%) и испанского «Райо Вальекано» (7%).

Отметим, что источник не приводит шансов «Динамо» на победу в турнире, которые, исходя из его оценок, точно не превышают 1%.

По теме:
Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему Динамо не пробивало пенальти в матче с Зарей
Шахтер Донецк Динамо Киев Лига конференций выбор редакции Кристал Пэлас Фиорентина Спарта Прага Страсбург Майнц Райо Вальекано
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Lulinnha
Выше шансы Ракува чем у ДК !!! NO COMMENTS.......
Ну, а Кроты должны проходить до 1/4. Хотя важно как повезёт со жребием. 
Singularis
Согласен с таблицей. Почти.
Arera
Удачи горнякам. В музее Шахтёра должен появицца второй Еврокубок!
