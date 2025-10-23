Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций

Аналитики Football Rankings назвали шансы команд-участниц текущего розыгрыша Лиги конференций на победу в турнире.

Среди фаворитов оказался и один из представителей Украины – бронзовый призер минувшего сезона в УПЛ «Шахтер».

Шансы на то, что «горняки» выиграют Лигу конференций-2025/26 составляют 4%. Это столько же, как и у пражской «Спарты», однако меньше, нежели у явного фаворита английского «Кристал Пэлас» (44%), а также итальянской «Фиорентины» (11%), французского «Страсбурга» (10%), немецкого «Майнца» (7%) и испанского «Райо Вальекано» (7%).

Отметим, что источник не приводит шансов «Динамо» на победу в турнире, которые, исходя из его оценок, точно не превышают 1%.