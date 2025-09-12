ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда. Контракт на 7 лет
Эмануэль Эмега присоединится к команде в 2026 году
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании нидерландского нападающего французского «Страсбурга» Эмануэля Эмеги.
Отмечается, что 22-летний футболист присоединится к «синим» после завершения сезона 2025/26. Его контракт будет рассчитан на 7 лет.
В нынешнем сезоне Эмануэль Эмега провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее Английская ассоциация обвинила «Челси» в 74 нарушениях.
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2025
