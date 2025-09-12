ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда. Контракт на 7 лет

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании нидерландского нападающего французского «Страсбурга» Эмануэля Эмеги.

Отмечается, что 22-летний футболист присоединится к «синим» после завершения сезона 2025/26. Его контракт будет рассчитан на 7 лет.

В нынешнем сезоне Эмануэль Эмега провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Английская ассоциация обвинила «Челси» в 74 нарушениях.