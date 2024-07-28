Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко

23 июля «Бордо» – клуб, отыгравший сезон-2023/24 во французской Лиге 2 и имеющий в составе украинского легионера Даниила Игнатенко, – официально объявил о том, что принимает санкции, наложенные на него решением DNCG (организацией, осуществляющей финансовый надзор за деятельностью футбольных клубов во Франции). По этой причине «жирондинцы», несмотря на финиш на 12-м месте в минувшем сезоне в рамках Лиги 2, розыгрыш чемпионата-2024/25 должны будут начать в Насьональ 1, которая является третьим по рангу дивизионом в тамошней иерархии футбольных лиг.

Интересно, что «Бордо», указывая о принятии санкций, подчеркнул о том факте, что клуб отказался подавать апелляцию на решение DNCG, тем самым выразив готовность добровольно опуститься на один дивизион. Почему так? Здесь все как раз очень просто: в перспективе ситуация для «жирондинцев» могла стать еще более плачевной – вплоть до вылета в четвертый или пятый дивизион!

Дело в том, что для оценки аргументов по апелляции «Бордо» пришлось бы вновь предоставить обновленную клубную финансовую отчетность органам DNCG, а это, по мнению аналитиков и экспертов, могло бы дать дополнительный повод для контролирующей организации еще больше ужесточить свое решение.

В столь сложной ситуации 6-кратный чемпион Франции («Бордо» становился сильнейшей командой своей страны по итогам сезонов-1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 и 2008/09) оказался из-за «дыры» в клубном бюджете на общую сумму порядка 40 миллионов евро. Исправить ситуацию в последнее время активно пытался собственник «Бордо» 52-летний гражданин Люксембурга Жерар Лопес, имеющий также испанский паспорт, однако сделать это функционеру, который в прошлом работал президентом «Лилля», а ныне также является миноритартным акционером португальской «Боавишты» и имеет весьма неоднозначную репутацию в европейском футболе, не удалось.

ФК Бордо. Жерар Лопес

Буквально до последнего момента надежды на спасение болельщиков «Бордо» были связаны с американским спортивным холдинговым конгломератом Fenway Sports Group, ключевым активом которого в европейском футболе является «Ливерпуль». Вера в то, что сотрудничество с заокеанским инвестором может помочь спасти «Бордо» от понижения в классе сохранялась практически до предпоследней недели июля, а еще в начале второго месяца лета Жерар Лопес даже рассказывал, какие оптимистичные варианты выхода из ситуации существуют.

«Первый вариант для спасения «Бордо» от санкций – это способность найти инвестора буквально в последнюю минуту. К нам обратились многие люди, но у которых, к сожалению, нет необходимых средств. На первый взгляд это самый оптимистичный вариант, но затыкание дыры сейчас лишь отложит проблему на потом. Второй вариант – ликвидация и полное исчезновение клуба. Наконец, есть пример спасения клубов путем перехода в низшие дивизионы, давая себе два-три года перерыва для восстановления», – говорил Лопес.

Также собственник «Бордо» откровенно рассказал, с кем контактировал в последние месяцы на предмет спасения клуба от санкций за «дыру» в бюджете, а еще объяснил, почему переговоры в конечном итоге не принесли успеха.

«Первым [потенциальным инвестором] был фонд, который в январе хотел иметь спортивную уверенность в том, что мы способны вернуться в элитарный дивизион (Лигу 1 – прим. авт.). Мы не смогли дать такую ​​гарантию. Вторым был банк, который в марте хотел получить гарантию, что мы не вылетим в Насьональ 1, которую мы смогли предоставить только в самом конце сезона. Затем, в апреле, с нами снова связалась компания Fenway Sports Group, и появились два важных элемента. Во-первых, эксплуатационные расходы клуба и особенно стадиона, включая годовую арендную плату и задолженность (по предварительным оценкам это около 42,5 миллионов евро). Второй аспект, самый катастрофический для нас: нерешенный вопрос о телевизионных правах. Проанализировав все это Fenway Sports Group в конечном итоге и отошли в сторону», – пояснил владелец «жирондинцев».

Действительно, вопрос содержания «Матмют Атлантик» – футбольной арены, расположенной в Бордо и открытой в мае 2015 года специально под проведение во Франции финальной части Евро-2016, оказался одним из ключевых. Тянуть расходы на такое сооружение достаточно проблематично даже для клуба Лиги 1, не говоря уже о команде, выступающей в Насьональ 1.

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Впрочем, как уже говорилось выше, в ближайшее время не исключалась возможность, при которой ситуация для «Бордо» могла еще больше ухудшится. Несмотря на то, что «жирондинцы» отказались от своего права на подачу апелляции, специальная комиссия DNCG инициировала новую процедуру проверки финансового состояния и взыскания долгов с клуба. По информации авторитетного французского издания L'Équipe, согласно регламентных норм, сперва должно состояться официальное понижение клуба, подвернутого наказанию, в более низкий дивизион, чем тот, место в котором он имел до момента вынесения санкции. И только после этого может быть произведена дополнительная проверка на предмет возможности наличия места для дальнейших санкций.

Как говорил Жерар Лопес, в «Бордо» согласились с переводом в Насьональ 1 и надеются, что на этом карательные санкции в отношении клуба завершатся. Шансы на это были, так как практика, существующая во Франции по этому вопросу, свидетельствует, что далеко не всегда действующие нормы лиги интерпретируются одинаково. Впрочем, в «Бордо» все-таки решили перестраховаться. Буквально накануне стало известно, что клуб с юго-запада Франции подал заявление о банкротстве в коммерческий суд города Бордо, чтобы начать необходимую в таких случаях процедуру реструктуризации долгов.

Открытие дела о банкротстве автоматически приведет к потере «Бордо» профессионального статуса. Однако пойти на это «жирондинцев» вынудила ситуация, в которой они оказались. Учитывая очень сжатые сроки до начала сезона в Насьональ 1, клубу пришлось отказаться от запроса о сохранении своего профессионального статуса, иначе он был бы вынужден вновь предстать перед DNCG с бюджетом, не соответствующим требованиям. И это как раз, скорее всего, обернулось бы для «Бордо» еще более жесткими санкциями. А так, клубу придется продать тренировочную базу, но он сможет сохранить все молодежные команды и возможность принять участие в сезоне-2024/25 в рамках Насьональ 1 (играть в дивизионе могут клубы как с профессиональным статусом, так и полупрофессионалы – любители).

Продолжать разбираться во всей этой канители компетентным органам все еще предстоит в ближайшее время, однако важно понимать, что соревновательный процесс в Насьональ 1, согласно ранее утвержденному календарю, должен начаться 16 августа – этот день является базовым для первого тура. Однако третий по силе дивизион французского футбола полностью укомплектован и перевод туда «Бордо» приведет к нечетному количеству участников и необходимости тотально менять календарь…

Как видим, бардак подобного рода может происходить не только в украинской Премьер-лиге с ее проблемными клубами вроде «Днепра-1», но и во вполне благополучной Франции.

Что же касается особого интереса, который некоторые украинские болельщики проявляют к «Бордо» и который связан с наличием в рядах этой команды украинского опорного полузащитника Даниила Игнатенко, то здесь, вероятно, не стоит ждать сенсаций. «Жирондинцы» будут вынуждены расторгнуть контракты и попрощаться практически со всеми своими нынешними футболистами, среди которых окажется и экс-игрок «Шахтера» и «Днепра-1». Украинец и так неожиданно для многих согласился провести аж два подряд сезона в Лиге 2, однако продолжать оставаться в «Бордо» после понижения этого клуба до Насьональ 1 и потери профессионального статуса – это крайне нелогично для игрока, который находится в расцвете сил (27 лет) и имеет за плечами опыт выступлений за сборную Украины (6 матчей, 1 гол).