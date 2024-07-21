Днепр-1 выжали как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат

Так и должно было произойти. Плачевный финал этого проекта был предначертан практически в тот же день, когда его решили основать. «Днепр-1» оказался мертворожденным с самого начала, и очень-очень хорошо, что этому клубу по итогам сезона-2022/23 так и не удалось стать чемпионом Украины, хотя многие оппоненты «Шахтера», который тогда в непростой борьбе все же выиграл «золото», того искренне желали «спортклубовцам».

Почему очень-очень хорошо? Да потому что еще тогда, весной 2023-го у болельщиков должно было быть четкое осознание: «Днепр-1» близок к финалу своего существования. В клубе творилось непонятно что, зашла абсолютно чужая для города команда менеджеров во главе с Красниковым, которым было абсолютно «фиолетово» на местный колорит и болельщиков. Они просто отрабатывали свои деньги, пытаясь в глазах инвесторов выглядеть успешными. И как только не получилось (напомним, в самом начале сезона-2023/24 «Днепр-1» последовательно и с треском вылетел из квалификации всех еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций), «харьковские гастролеры» тот час же отбыли восвояси, оставив некогда грозный проект наедине с его же проблемами.

СК Днепр-1

А проблем в «Днепре-1» хватало всегда. Начнем с того, что этот клуб оказался попросту неприемлем для болельщиков ортодоксального «Днепра» – клуба с большими традициями и историей, который из-за решения одного олигарха был де-факто уничтожен и фактически прекратил существование летом 2019 года. Поэтому крайне неудивительно, что в самом Днепре и Днепропетровской области, где по логике у «Днепра-1» должно было быть максимальное количество болельщиков, к проекту Юрия Березы изначально отнеслись скептически, если не сказать негативно. Чтобы осознать это, достаточно было просто поездить по Днепру и области, внимательно глядя по сторонам. И тогда вы бы непременно увидели на зданиях креативные граффити и рисунки, дававшие понимание, где, с точки зрения днепровских фанатов, должен находиться «Днепр-1». И это при том, что ортодоксальный «Днепр» даже после его ликвидации «народное творчество» продолжало активно поддерживать, в частности, лозунгами наподобие: «Днепр» должен жить!»

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Впрочем, отсутствие болельщиков как класса не стало единственной проблемой «Днепра-1». В какой-то момент это и вовсе перестало выглядеть как проблема, потому как трибуны отечественных стадионов сперва оказались наглухо закрыты для почитателей футбола из-за пандемии коронавируса, а затем – и из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.

А вот перманентные проблемы с финансами, которые были характерны еще для поздних страниц истории ортодоксального «Днепра», оказались не менее актуальны и для «Днепра-1». В частности, у «спортклубовцев» почти сразу же возникло правило трехмесячных задержек с выплатой зарплат футболистам. Погашались задолженности, если верить многочисленным данным в СМИ и интервью ряда футболистов, специально таким образом, чтобы ни у кого не было реальной возможности активировать механизм ФИФА, позволяющий расторгать трудовое соглашение в одностороннем порядке из-за многомесячных долгов (более чем за три месяца) по зарплате. Впрочем, смельчаки все же находились – вспомните хотя бы алжирца Яниса Амаша, ушедшего именно благодаря этой «лазейке»…

В конечном итоге проблемы с финансами и привели к бесславной кончине «Днепра-1» как футбольного проекта. Окончательно об этом стало известно 19 июля, когда настойчивые слухи в СМИ и околофутбольной тусовке материализовались в решение Общего собрания участников УПЛ о снятии СК «Днепр-1» из числа участников турнира на сезон-2024/25.

Хуже всего то, что «Днепр-1» покидает футбольный небосвод Украины настолько же неблаговидно, как и вообще объявился там. В самом клубе происходит тотальный бардак, который не мог не выплеснуться наружу. Лишь Андрей Русол, которого на каком-то этапе называли едва ли не ключевой фигурой в клубе с точки зрения всего происходящего, кроме инвестиций, сохраняет молчание. А вот почетный президент Юрий Береза и коммерческий директор Вячеслав Фридман схлестнулись в заочной дуэли на страницах интернет-изданий.

Первый фактически обвинил Фридмана и сотоварищей в том, что они вывели из клуба деньги, полученные от последних трансферов и довели проект, к основанию которого изначально не имели ни малейшего отношения, до фатального финала.

СК Днепр-1

На это Фридман ответил так, что стало ясно – с деньгами там и вправду происходило что-то, мягко говоря, очень мутное . А в добавок теперь уже, видимо, бывший коммерческий директор футбольного проекта «Днепр-1» ответил всем болельщикам, искренне переживающим за и без того проблемные позиции украинского клубного футбола на континенте, предложив не хейтить менеджмент «спортклубовцев», а сфокусироваться на обсуждении неудач сборной Украины на Евро-2024.

Подобного рода заявления даже читать неприятно… Ибо они циничные и мерзкие по своей сути. Но пускай это остается на совести тех людей, которые феерически доруководились «Днепром-1», а теперь пытаются найти среди друг друга главного виновника фиаско.

К слову, не менее циничным выглядит и все последнее поведение руководства «Днепра-1». Когда в СМИ только появились слухи, что этому проекту, простите за жаргонизм, наступают «кранты», Фридман всячески пытался дать понять, что это решение далеко не предопределено. Тогда были догадки, а сейчас это является очевидным, что подобного рода заявления были нужны руководителям «Днепра-1» для реализации своих задач по тотальной распродаже кадровых активов клуба. Чем дольше «спортклубовцы» юридически оставались «на плаву», тем больше времени у менеджмента было на торги с заинтересованными сторонами, в результате чего, если опираться на данные Transfermarkt, «Днепр-1» получил от продажи своих игроков порядка 7 миллионов евро, хотя наверняка – больше.

Фактически «живого мертвеца», коим «Днепр-1» являлся уже в финале минувшего сезона УПЛ, искусственно держали под капельницами с циничной задачей: выдавить из него максимум – до последней капли. А когда проект стал напоминать выжатый лимон, от него решили избавиться, написав письмо в адрес УПЛ о снятии с соревновательного процесса. И ведь формально ничего не было нарушено – «Днепр-1» имел право поступать так, как считал нужным. И ему было плевать на то, что сейчас, за несколько недель до старта нового сезона в Премьер-лиге и Первой лиге, команды-участницы этих турниров понятия не имеют, каким является окончательный состав этих дивизионов. Про фактически выброшенный в мусор «еврокубковый билет» и удар по коэффициентам УЕФА уже вскользь упоминалось выше…

Что ж, в этом весь «Днепр-1» – клуб, который изначально решил стать суррогатом, а не полноценным новым субъектом футбольной деятельности. Ведь кто мешал Березе и другим отцам-основателям «спортклубовцев» избрать другое название, не пересекающееся с на тот момент еще живым, хотя уже далеко не здоровым, ортодоксальным «Днепром»? Неужели вариантов не было? Или фантазия так подвела, что кроме «-1» в названии, с интерпретацией чего проблемы возникали даже у чиновников УЕФА, ничего даже на ум не приходило?

В общем, все прекрасно понимают, что это был за футбольный проект и почему он возник. И именно поэтому никто в Украине не будет тосковать по «Днепру-1», чья футбольная история не продлилась даже одного десятилетия.

СК Днепр-1

В конце концов, наш футбол не настолько хорош, чтобы терпеть суррогат. Это в богатой, спокойной и процветающей Англии имеют право на жизнь проекты типа «Юнайтед оф Манчестер», которые пытаются пустить футбольный мир по альтернативным тропинкам истории, выражая недовольство вокруг происходящего с ортодоксальным проектом. В Украине же мы давно живем по принципу «не до жиру, быть бы живу», и уж лучше наш чемпионат продолжат выигрывать надоевшие многим «Динамо» и «Шахтер», чем вот такие «калифы на час». Просто чтобы потом не было исторически больно…

Ну, и закончим давайте также народной мудростью. Говорят, на чужом несчастье свое счастье не построишь. «Днепр-1» не просто возник в период упадка «Днепра», но еще и частично (а также цинично?) использовал (как минимум в названии) айдентику ортодоксального проекта. Что ж, на что еще могли рассчитывать «спортклубовцы» в таком случае, и наберется ли хоть несколько процентов от всего числа болельщиков украинского футбола, готовых сейчас выдавить из себя «скупую слезу» и сказать «Днепру-1»: «До свидания». Нет уж, лучше: «Прощайте».