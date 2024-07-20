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  4. ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 10:07 | Обновлено 20 июля 2024, 10:12
834
4

ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»

Коммерческий директор «Днепра-1» ответил почетному президенту спортивного клуба

20 июля 2024, 10:07 | Обновлено 20 июля 2024, 10:12
834
4
ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман ответил на критику со стороны почетного президента спортивного клуба Юрия Березы.

– Юрий Береза сказал, что «Днепру-1» «надо было жить по деньгам», намекнув на нерациональное расходование средств вами и Русолом. Что можете ответить?

– Я уже устал отвечать на подобные глупости. Если бы мы жили по деньгам, как говорит Береза, то «Днепр-1» не играл бы в еврокубках, не обыгрывал бы каждый год «Динамо» и «Шахтер», а максимум – выступал бы на первенство села. Думаю, именно об этом уровне Береза и говорил.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ликвидация Вячеслав Фридман Днепр-1 Юрий Береза
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
не понимаю, как в клубе мог настолько долго быть человек, еще и на руководящих должностях -  который каждое интервью лизал жопу шахтера?
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0
BAD👣BOY
Усі разом розвалили клуб, а тепер тикають один на одного пальцем і шукають крайнього. Як малі діти
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0
Выталкиватель парашутистов
Такое впечатление, что Фридман и все остальные, живут в разных мирах и вращаются на разных орбитах. Ему даже школьники -первоклассники не поверят...
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0
adidas777
не обігрував би кожного року «Динамо» і «Шахтар» 
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-1
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