ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман ответил на критику со стороны почетного президента спортивного клуба Юрия Березы.

– Юрий Береза сказал, что «Днепру-1» «надо было жить по деньгам», намекнув на нерациональное расходование средств вами и Русолом. Что можете ответить?

– Я уже устал отвечать на подобные глупости. Если бы мы жили по деньгам, как говорит Береза, то «Днепр-1» не играл бы в еврокубках, не обыгрывал бы каждый год «Динамо» и «Шахтер», а максимум – выступал бы на первенство села. Думаю, именно об этом уровне Береза и говорил.