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  4. ВИДЕО. «Днепр минус один». Фейл на жеребьевке Лиги конференций
Лига конференций
26 августа 2022, 17:03 |
1533
0

ВИДЕО. «Днепр минус один». Фейл на жеребьевке Лиги конференций

В УЕФА неосознанно подкололи «Днепр-1»

26 августа 2022, 17:03 |
1533
0
ВИДЕО. «Днепр минус один». Фейл на жеребьевке Лиги конференций

В последние годы недоброжелатели СК «Днепр-1» часто называют клуб «Днепр минус один». Сегодня во время жеребьевки группового этапа Лиги конференций произошел забавный ицидент.

Ведущий, озвучивая название украинского дебютанта еврокубков, также назвал его «Днепр минус один»:

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Днепр-1 Лига конференций видео
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Источник Sport.ua
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