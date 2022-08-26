Лига конференций26 августа 2022, 17:03 |
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ВИДЕО. «Днепр минус один». Фейл на жеребьевке Лиги конференций
В УЕФА неосознанно подкололи «Днепр-1»
26 августа 2022, 17:03 |
1533
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В последние годы недоброжелатели СК «Днепр-1» часто называют клуб «Днепр минус один». Сегодня во время жеребьевки группового этапа Лиги конференций произошел забавный ицидент.
Ведущий, озвучивая название украинского дебютанта еврокубков, также назвал его «Днепр минус один»:
«Дніпро…» як?))) pic.twitter.com/GIuIa6Mp5O— Vitalii Kravchenko (@v_kravchenko97) August 26, 2022
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