Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/23.
«Днепр-1», попавший в четвертую корзину посева, в групповом раунде сыграет со следующими командами: АЗ, «Аполлон», «Вадуц» (группа E).
Все группы Лиги конференций
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Группа A
Истанбул
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Группа B
Вест Хэм
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Группа C
Вильярреал
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Группа D
Партизан
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Группа E
АЗ
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Группа F
Гент
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Группа G
Славия Прага
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Группа H
Базель
Что дальше?
- Групповой этап пройдет с 8 сентября по 3 ноября, матчи будут играться в те же дни, что и поединки группового этапа Лиги Европы. Все матчи будут начинаться в 19:45 либо в 22:00 по Киеву.
- Победители групп: выходят в 1/8 финала.
- Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
Ключевые даты
Групповой этап
Тур 1: 8 сентября 2022 года
Тур 2: 15 сентября 2022 года
Тур 3: 6 октября 2022 года
Тур 4: 13 октября 2022 года
Тур 5: 27 октября 2022 года
Тур 6: 3 ноября 2022 года
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