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Лига конференций
26 августа 2022, 16:02 | Обновлено 26 августа 2022, 16:28
8415
18

Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда

26 августа 2022, 16:02 | Обновлено 26 августа 2022, 16:28
8415
18
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
УЕФА

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/23.

«Днепр-1», попавший в четвертую корзину посева, в групповом раунде сыграет со следующими командами: АЗ, «Аполлон», «Вадуц» (группа E).

Все группы Лиги конференций

Группа A

 Истанбул
 Фиорентина
 Хартс
 РФШ

Группа B

 Вест Хэм
 Стяуа
 Андерлехт
 Силькеборг

Группа C

 Вильярреал
 Хапоэль Беер-Шева
 Аустрия
 Лех

Группа D

 Партизан
 Кельн
 Ницца
 Словацко

Группа E

 АЗ
 Аполлон
 Вадуц
 ДНЕПР-1

Группа F

 Гент
 Мольде
 Шемрок Роверс
 Юргорден

Группа G

 Славия Прага
 ЧФР
 Сивасспор
 Балкани

Группа H

 Базель
 Слован
 Жальгирис
Пюник

Что дальше?

  • Групповой этап пройдет с 8 сентября по 3 ноября, матчи будут играться в те же дни, что и поединки группового этапа Лиги Европы. Все матчи будут начинаться в 19:45 либо в 22:00 по Киеву.
  • Победители групп: выходят в 1/8 финала.
  • Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября 2022 года
Тур 2: 15 сентября 2022 года
Тур 3: 6 октября 2022 года
Тур 4: 13 октября 2022 года
Тур 5: 27 октября 2022 года
Тур 6: 3 ноября 2022 года

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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BERNARDOS
Аполлон это чемпионы Кипра так-то. Вадуц выбили Сивасспор и Рапид. Как бы Днепру на  4 месте не оказаться...
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+11
Istm
Ну якщо ще й цим програють, то команду розганяти.
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+10
olex.mykhailov
Група не дуже сильна, тому мають проходити далі
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+8
Igor Jones
2 место должны взять, группа легкая
Ответить
+6
Макс Максов
Чому майже всі кажуть, що слабенька група і Дніпро-1 має займати 2 місце? Чим Аполлон слабший за АЕК?
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+2
Fireman
Самая слабая группа
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+2
Умник
Везет же
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Calm
Ну друге місце брати повинні..... Хоч і кучер тренер
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+2
an52
З жеребом пощастило, але за такої гри Дніпра можуть програти практично будь-якому супернику
Ответить
+1
Sunrise
Хороший жребий. Что-то в этом году тянет к нам киприотов)
Только просьба: Лихтенштейн шапками не закидывайте, пожалуйста. 
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0
Pojarskiy
За четверте місце побореться 
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-2
sahka1981
Ну тут супер. Друге місце мають брати.
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-2
ILI4A
Одним киприотам влетели ,влетит и другим , Аполлон и Вадуц разыграют вторую путёвку,  Днепр 4е место
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-4
Злий Глобинець
Жаль. А так хотілося, щоб дніпрянам потрапили Вільярреал, Фіорентина і Андерлехт. Бо їм хоч так, хоч так нічого не світить, так зате із хорошими суперниками зіграли, може чого б навчилися. Та і болілникам цікаво було б на такі команди глянути
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-8
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