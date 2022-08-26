Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/23.

«Днепр-1», попавший в четвертую корзину посева, в групповом раунде сыграет со следующими командами: АЗ, «Аполлон», «Вадуц» (группа E).

Все группы Лиги конференций

Группа A Истанбул

Фиорентина

Хартс

РФШ Группа B Вест Хэм

Стяуа

Андерлехт

Силькеборг Группа C Вильярреал

Хапоэль Беер-Шева

Аустрия

Лех Группа D Партизан

Кельн

Ницца

Словацко Группа E АЗ

Аполлон

Вадуц

ДНЕПР-1 Группа F Гент

Мольде

Шемрок Роверс

Юргорден Группа G Славия Прага

ЧФР

Сивасспор

Балкани Группа H Базель

Слован

Жальгирис

Пюник

Что дальше?

Групповой этап пройдет с 8 сентября по 3 ноября, матчи будут играться в те же дни, что и поединки группового этапа Лиги Европы. Все матчи будут начинаться в 19:45 либо в 22:00 по Киеву.

Победители групп: выходят в 1/8 финала.

Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября 2022 года

Тур 2: 15 сентября 2022 года

Тур 3: 6 октября 2022 года

Тур 4: 13 октября 2022 года

Тур 5: 27 октября 2022 года

Тур 6: 3 ноября 2022 года